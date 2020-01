Kneipp-Verein wählt neues Vorstandsteam

Der Kneipp-Verein Bad Saulgau hat in seiner jüngsten Mitgliederversammlung am Montagabend einen neuen Vorstand gewählt. Ein Team aus engagierten und kompetenten Personen aus dem Gesundheitsbereich stellte sich für diese Aufgabe bereit. Alle vertreten die Kneipp-Philosophie.

Die Wahlen erfolgten jeweils einstimmig. Vorsitzende wurde Anna-Maria Silberbauer (Heilpraktikerin, Kneipp- und Gesundheitsberaterin), Stellvertreterin wurde Waltraud Brede (Gesundheitstrainerin, Fastenleiterin der Sebastian Kneipp Akademie, Entspannungstrainerin und Dozentin), Schriftführerin wurde Marika Marssovszki (Diätassistentin) und Schatzmeisterin Nicole Schnieringer (Leiterin der Verwaltung der Sonnenhoftherme). Zur fachlichen Unterstützung und als Beisitzer erklärten sich bereit: Dr. Dr. Hans Peter Gruber (Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurg und Oberarzt der Waldburg-Zeil Klinik), Dr. Andreas Müller (Badearzt und Facharzt für Allgemeinmedizin), Kurt Rimmele (Leiter der Sonnenhoftherme und Geschäftsführer der Tbg) und Katharina Fessler (Physiotherapeutin). Das Amt der Kassenprüfer übernahmen die vereinserfahrene Gabriele Hahn und Simone Renierkens.

Qualifizierte Nachfolger gefunden

Im vergangenen September war es nicht möglich, eine neu zu bildende Vorstandschaft auf die Beine zu stellen. Der bisherige kommissarische Vorstand führte bis Januar die Geschäfte weiter. In dieser Zeit sollten sich die Mitglieder neu aktivieren und auch Neumitglieder anwerben. Seit 2016 führte der Aulendorfer Orthopäde Hans-Georg Eisenlauer kommissarisch den Vorsitz und Doris Fritz vom Landesverband war für die Verwaltungsarbeiten zuständig.

Der scheidende Vorstand Eisenlauer war begeistert, dass dieses hochqualifizierte Team nun die Führung des Vereins in seine Hände genommen hat. Damit könne man wirklich etwas bewegen. Dieser Kneipp-Verein mit seiner Arbeit und seinen Angeboten passe als eine wertvolle Ergänzung in Bad Saulgaus Mosaik an Gesundheitsbausteinen. Außerdem gehöre dieses Kneipp-Angebot gerade in einer Stadt dazu, die das höchste Prädikat für Kurorte, den Titel „Heilbad“, führen dürfe.

Die neue Vorsitzende Anna-Maria Silberbauer will die Arbeit schnell aufnehmen. Viele Ideen und Gedanken stecken in ihr und es sei nun zu prüfen, welche Themen in Vorträgen, Kursen und anderen Aktivitäten zeitnah verwirklicht werden können. An diesem Abend konnte der Verein zudem fünf neue Mitglieder aufnehmen.