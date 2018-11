Klotz-Ersatz Stumpp sorgt für Ausgleich

Der FC Mengen hat am Samstag gegen den TSV Straßberg in der Fußball-Landesliga 1:1 (1:1) gespielt. Maximilian Stumpp glich vor 200 Zuschauern im Ablachstadion die frühe Führung des TSV Straßberg aus.

Mengens Trainer Miroslav Topalusic musste kurzfristig zwei weitere Ausfälle kompensieren. David Bachhofer (Grippe) stand gar nicht zur Verfügung, sodass Topalusic gezwungen war, seine Abwehr weiter umzubauen. Patrick Klotz, ebenfalls erkrankt, konnte nicht von Anfang an spielen und saß nur auf der Bank.

Trotz allem: Der FC Mengen versucht früh die Gäste mit schnellem Spiel unter Druck zu setzen, um Löcher in die beiden Fünferketten zu reißen. Der erste Spieler, dem dies gelingt, ist Tobias Nörz, der abzieht und Straßbergs Torhüter prüft (2.). Den folgenden Eckball köpft „Heimkehrer“ Ivanesic übers Tor (3.). Zwei Minuten später geht Stumpp durch, der für Alexander Klotz in der Spitze spielt, wird aber an der Strafraumkante gefoult (5.).

Weitere zwei Minuten später der Schock für den FC Mengen: Die Schwarz-Gelben verlieren nach einem Pressschlag den Ball, Straßberg schaltet blitzschnell um, Flanke, Kaan Altinsoy lässt Merk im Mengener Tor keine Chance - 0:1 (7.). Der FC Mengen ist geschockt, findet einige Minuten nicht statt. Straßberg hat die nächste Chance, doch der Kopfball geht drüber (19.). Langsam berappelt sich der FC Mengen. Ab der 25. Minute hat Mengen einige Chancen. Eine davon verwertet ausgerechnet Klotz-Ersatz Maximilian Stumpp zum Ausgleich. Zentral im Sechzehnmeterraum nimmt er die Kugel an, darf sich unbedrängt drehen und schießt ein - 1:1 (28.). Vier Minuten später jagt Hartock den Ball nach einem Abpraller übers Tor (28.), der FC Mengen hat nun Vorteile, ist richtig gut im Spiel, drängt Straßberg in die Defensive, spielt schnell gegen die beiden Straßberger Fünferketten. Kurz vor der Pause setzt sich Hartock im Strafraum durch, zieht ab, Straßbergs Torwart pariert (43.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit knüpft Mengen an diese Leistung an. Wieder ist es Hartock, der einen langen Ball annimmt, sich dreht, aber den Schuss zu hoch ansetzt (48.). Dann hat Straßberg nach einem Eckball die erste Offensivaktion seit langem (56.).

Doch nur eine Minute später antwortet Frommeld mit einem Freistoß direkt zentral am Sechzehner, der Ball geht drüber (57.). Dann geht Stumpp alleine durch, wird aber - so sieht es der Schiedsrichter - im Sechzehnmeterraum regelgerecht geblockt (60.). Straßberg verteidigt nun mit Mann und Maus, doch auf beiden Seiten häufen sich nun die Ungenauigkeiten - bis in die Schlussphase, als beide Mannschaften gute Standards haben. Für Mengen rettet Torwart Dominic Merk nach einer Ecke (81.), auf der Gegenseite bringt auch eine Eckballserie keinen Erfolg (89.).

Mengens Trainer Miroslav Topalusic sagt in der Rückschau der Partie am Sonntag: „Wir waren die bessere Mannschaft, haben uns einige gute Torchancen erspielt und es geschafft, die Straßberger mit Tempo unter Druck zu setzen. Vielleicht hatten wir nicht ganz so viele Chancen wie in Ochsenhausen. Wir müssen nur konsequenter sein. Zum Schluss ging es etwas hin und her, auch aufgrund der Standards. Ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung, aber angesichts unserer Leistungen gegen Ochsenhausen und Straßberg hätten wir aus diesen Partien mindestens zwei Punkte holen müssen, jetzt ist es nur einer. Jetzt wollen wir gegen Kehlen nochmals nachlegen.“