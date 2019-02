Kloster feiert Ewige Profess von fünf Schwestern

Am Fest Darstellung des Herrn, dem 2. Februar, haben die Franziskanerinnen von Sießen das dies Profess auf Lebenszeit von fünf Mitschwestern gefeiert. Die Gäste, Familien und Freunde der „ewigen Schwestern“ sind von sehr weit her angereist, um bei dieser einmaligen Feier dabei zu sein. So wie Gott jeden Menschen auf einzigartige Weise ruft, so haben auch unsere fünf Schwestern diesen Ruf Gottes in ihrem Leben gehört und darauf „auf ewig“ geantwortet. In der Ewigen Profess binden sich die Schwestern an die Gemeinschaft, an die Gelübde und an Gott. Auf dem Foto sind zu sehen: (v.l.) Generaloberin Sr. Anna Franziska Kindermann, Sr. Marie-Therese Bühler, Pastoralreferentin, Sr. M. Ruth Rottbeck, Ärztin Sr. M. Christiana Schlotter, Psychologin Sr. M. Franziska Trögler, Gemeindereferentin, Sr. Mara Ehm, Lehrerin soiwe Sr. Marie-Sophie Schindeldecker. von der Junioratsleitung. Foto: Kloster Sießen