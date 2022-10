Kurz vor der Schließung: Krankenhaus trennt sich von zwei Chefärzten

Wenn das Bad Saulgauer Krankenhaus am 30. November endgültig seine Pforten schließt, endet an diesem Standort auch die Dienstzeit der leitenden Ärzte, Dr. Dietmar Huss und Dr. Bernhard Rösch. Nach SZ-Informationen sollen die SRH-Kliniken Landkreis den beiden gekündigt haben. Sie wechseln demnach auch nicht ins Sigmaringer Krankenhaus, der einzig verbleibenden Klinik im Kreis Sigmaringen.

Dietmar Huss und Bernhard Rösch kamen vor acht Jahren als Hoffnungsträger nach Bad Saulgau – Huss als leitender Arzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Rösch als leitender Arzt der Orthopädie und Unfallchirurgie. In sechs Wochen müssen die beiden befreunden Ärzte das sinkende Schiff verlassen, von dem bereits Anfang des Jahres der frühere Chef der Gynäkologie, Dr. Udo Trautmann, von Bord gegangen war.

Trautmann teilte damals dem Förderverein des Krankenhauses mit, dass er aus persönlichen Gründen gekündigt habe, weil ihm die Stiftung Rehabilitation Heidelberg für seine verbleibenden fünf Jahre seiner Tätigkeit keine Perspektiven aufzeigen konnte.

Keine Details

Welche Perspektiven die SRH den Kollegen Huss und Rösch für eine Weiterbeschäftigung in Sigmaringen aufgezeigt hat, bleibt deshalb unklar, weil weder Huss noch Rösch nach ihrer Kündigung zu einer Stellungnahme bereit waren. Kliniksprecherin Barbara Koch antwortete auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, „dass wir mit beiden Ärzten gesprochen und ihnen ein Angebot gemacht haben“.

Zu näheren Details von Beschäftigungsverhältnissen gab die SRH allerdings keine Stellungnahme ab. Huss und Rösch seien aber bis zur Einstellung des stationären Betriebs im SRH-Krankenhaus Bad Saulgau in ihrer Funktion als leitende Ärzte beschäftigt.

Teams werden zerschlagen

Für den Förderverein des Krankenhauses Bad Saulgau sind die Personalentscheidungen vonseiten der SRH ein Schlag ins Gesicht: „Fassungslos müssen die Mitglieder des Fördervereins zur Kenntnis nehmen, dass nicht nur das Krankenhaus in Bad Saulgau vorzeitig geschlossen wird, obwohl die Vorarbeiten am Krankenhaus Sigmaringen zur Konzentration der drei Klinikstandorte nicht abgeschlossen sind, sondern auch die medizinischen Teams zerschlagen werden“, sagt Larissa Lott-Kessler, Vorsitzende des Fördervereins.

Es sind hervorragende Ärzte, die aus der Region stammen, und mit ihrem Teams am Standort Sigmaringen arbeiten könnten. Dies scheint wohl nicht gewünscht zu sein. Larissa Lott-Kessler

Demnach wird das Sigmaringer Krankenhaus ohne die ärztlichen Führungskräfte aus Bad Saulgau seinen Betrieb fortsetzen, konnte dafür aber die gesamte Abteilung Gefäßchirurgie aus Pfullendorf gewinnen, die Mitte September mit ihrer Chefärztin Dr. Dolores de Mattia nach Sigmaringen umgezogen war.

Seit dem Umzug sind außer de Mattia weitere acht Ärzte sowie fast das gesamte Pflegepersonal in Sigmaringen beschäftigt. Und auch diese Verlagerung von Pfullendorf nach Sigmarigen hat für den Förderverein einen faden Beigeschmack.

„Während in Pfullendorf frühzeitige Bemühungen zur Umsiedlung des medizinischen Teams von Dr. de Mattia öffentlich wurden, ist es bis heute in Bad Saulgau still“, so Lott-Kessler, die daraus ihren Schluss zieht: „Dr. Huss und Dr. Rösch sind hervorragende Ärzte, die aus der Region stammen, und mit ihrem Teams am Standort Sigmaringen arbeiten könnten. Dies scheint wohl nicht gewünscht zu sein.“

So hoch ist die Übergangsquote

Das Personalkarussell bei der SRH hat spätestens seit der Entscheidung der Sigmaringer Kreistags Mitte März, die beiden Kliniken in Pfullendorf und Bad Saulgau zu schließen, gehörig Fahrt aufgenommen. Verunsicherte, enttäuschte und frustrierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchten sich einen neuen Job, andere wiederum sahen für sich keine andere Chance, als nach Sigmaringen zu wechseln, um ihre Arbeitsstelle nicht zu verlieren.

Von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir noch keine Rückmeldung erhalten. Barbara Koch

Inzwischen, so die SRH, sei mit allen für Gespräche verfügbaren Beschäftigten gesprochen worden. Aktuell liegt die Übergangsquote – nach Angaben der SRH – von Bad Saulgau nach Sigmaringen bei 58 Prozent. „Derzeit stehen noch Entscheidungen von Beschäftigten aus. Manche Gespräche sind noch nicht abgeschlossen und von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir noch keine Rückmeldung erhalten“, so Koch.

Suche nach Augenarzt

Die SRH bestätigt indes auch, dass im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) die Gynäkologin Andrea Schelble Ende des Jahres in den Ruhestand gehen will. „Wir sind bereits auf der Suche nach einer Ergänzung zu Dr. Albaag“, ergänzt Koch.

Ausama Albaag nahm im Sommer in der Praxis von Schelble seine Tätigkeit auf. Und auch bei der Suche nach einem Nachfolger für den Augenarzt Dr. Philipp Heimann sei die SRH mit Hochdruck in der Akquise. „Das Ziel ist nach wie eine operativ tätigen Augenarzt zu finden“, teilt Koch schriftlich mit.

Ein Operationssaal würde selbstverständlich zur Verfügung stehen. Einen Lichtblick gibt es jedenfalls: Spätestens zum 1. Februar 2023 eröffnet Gudrun Claus, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychiatrie, ihre Praxis im MVZ.