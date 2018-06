KLaus Fischer kommt nach Ennetach

Klaus Fischer, Sturmlegende des FC Schalke 04, ist am Sonntag bei den Donauknappen, dem Fanclub aus der Region des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zu Gast. Der 45-fache Nationalspieler (32 Tore), Vizeweltmeister von 1982 in Spanien und Zweiter der ewigen Torschützenliste der Fußball-Bundesliga (535 Spiele für 1860 München, Schalke, Köln, Bochum, 268 Tore) ist vor allem berühmt für seine Spezialität, die Fallrückziehertore - wie 1977 in Stuttgart gegen die Schweiz und 1982 im WM-Halbfinale gegen Frankreich zum zwischenzeitlichen 3:3 (Deutschland siegte im Elfmeterschießen). Klaus Fischer kommt am Sonntag zunächst, ab 10.04 Uhr, zum internen Treffen der Schalke-Fanclubs des Bezirks 23 in den „Adler“ nach Ennetach, bei dem der neue Bezirksleiter gewählt wird, und wird dann zu Gast sein beim Bezirksturnier, ab 12.30 Uhr (Ende: 16.30 Uhr), auf dem Sportplatz in Ennetach, bei dem sich verschiedene Schalke-Fanclubs sportlich messen.

Bereits am Samstag steigt an selber Stelle ab 13 Uhr das 5. Fanclubturnier der Donau-Knappen. Es nehmen teil: Liverpool-Fanclub Kempten, Bayern-Fanclub Rulfingen, Blue Eagles 82 Haburg, HSV-Freunde Ennetach, Oberschwabenfohlen Bad Saulgau, BfB-Amigos Hohentengen und die Donauknappen Oberschwaben als Gastgeber. Foto: dpa