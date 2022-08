Klasse 7c des Walter Knoll Schulverbundes übergibt Spende an die Bruder-Konrad-Stiftung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz vor den Sommerferien übergab die Klasse 7c des Walter Knoll Schulverbundes ihre Klassen-Sozialspende in Höhe von 330 Euro an die Geschäftsführerin der Bruder-Konrad-Stiftung, Frau Hehnle. Die Klasse machte es sich zu Beginn des Schuljahres zur Aufgabe, eine Sozialspende ins Leben zu Rufen. Jedes Mitglied der Klasse spendete pro Monat mindestens einen Euro. Das gespendete Geld sollte nicht aus dem Fundus der Eltern kommen, sondern ein Teil von ihrem persönlichen Geld sein, was sie selbst erwirtschaftet haben (zum Beispiel durch Rasenmähen, Zeitungen austragen et cetera) oder vom Taschengeld entnommen wurde. Damit wollte die Klasse aufzeigen, dass es nicht nur fernab von Bad Saulgau bedürftige Kinder und Familien gibt, sondern diese auch mitten in unserer Stadt zu finden sind. Bewusst wurde die Bruder-Konrad-Stiftung bedacht, weil sie sich im Wesentlichen um bedürftige Kinder und Jugendliche kümmert. Bei der kleinen Feierstunde berichtete Frau Hehnle von der Arbeit der Stiftung und wie die Spende der Klasse Verwendung finden könnte. Foto: Walter Knoll Schulverbund