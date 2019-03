Klarer Derbyerfolg für Bad Saulgau

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben das oberschwäbische Derby beim TSV Bad Saulgau mit 23:29 (11:10) verloren. Dabei startete die ersatzgeschwächte Biberacher Mannschaft vielversprechend, mussten dann die Gastgeber im zweiten Durchgang aber davonziehen lassen.

Die TG war mit einem kleinen Kader angereist. Neben den gesperrten Bogdan Botezatu und Julian Betz konnten auch Moritz Kehm, Simon Ellek und Felix Berg nicht antreten. Dieser personelle Engpass veranlasste TG-Trainer Cosmin Popa zur Nachnominierung von Manuel Kruse aus der zweiten Mannschaft, der vor allem zur Verstärkung der Abwehr eingeplant war. Auch der TSV konnte nicht in Bestbesetzung antreten, bei den Bad Saulgauern fehlte mit Istvan Gaspar ihr Spielmacher.

Augenscheinlich nahmen die Blau-Gelben den Rückenwind aus dem gewonnenen Spiel gegen die SG Lauterstein mit in die Kronried-Sporthalle. Vor allem in der Defensive begann die TG sehr konzentriert und ließ in der Anfangsphase wenig zu. Schon nach elf Minuten beim Spielstand von 2:5 sah sich TSV-Trainer Matthias Kempf veranlasst, eine Auszeit zu nehmen und sein Team wachzurütteln. Die TG behielt in der Folgezeit dennoch das Zepter in der Hand. Im Angriff dirigierten Jan Wille und Armin Schweigardt das Spiel, waren selbst torgefährlich oder setzten ihre Nebenleute effizient in Szene. Simon Krattenmacher und Timo Jans konnten ihre Chancen nutzen und sorgten dafür, dass die TG die gesamte erste Halbzeit über in Führung lag. Da aber auch die Bad Saulgauer nun immer torgefährlicher wurden, blieb das Spiel eng. Mit der Halbzeitsirene gelang Patrick Engler der 10:11-Anschlusstreffer.

Während die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte weiterhin ausgeglichen verliefen, drohte das Spiel um die 40. Minute herum zu kippen. In der 40. Minute gelang dem TSV durch den Treffer von Patrick Osterc die erste Führung (17:16). Als dann Vasile Balan auf 20:18 erhöhte, sah sich Popa veranlasst eine Auszeit zu nehmen. Doch das Momentum war aufseiten der Bad Saulgauer, Popa haderte zudem mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen, wofür er mit der Gelben Karte belangt wurde.

In dieser Phase konnte Jonas Engler, der Ex-Biberacher im Tor des TSV, einen Siebenmeter-Strafwurf parieren, was dazu führte, dass der TSV bis zur 52. Minute auf 24:19 davonziehen konnte. Die TG erinnerte sich zwar daran, dass sie im Hinspiel aus einer ähnlichen Situation noch ein Unentschieden zaubern konnte, dennoch reichten die Kräfte dieses Mal nicht, das Spiel noch zu drehen. 29:23 lautete der Endstand.

Nächsten Samstag, 19.30 Uhr, geht es für die TG in der PG-Halle darum, sich im letzten Heimspiel mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans zu verabschieden. Gegner ist dann der SC Vöhringen.