Klarer Derby-Sieg gegen Ravensburg

Nach einer etwas verkrampften ersten Halbzeit hat der TSV Bad Saulgau im Spiel der Handball-Landesliga gegen den TSB Ravensburg im zweiten Abschnitt richtig Gas gegeben und den Gegner mit 33:18 (13:10) deklassiert. Trotz der ungewohnten Zeit am Sonntagnachmittag war die Kronriedhalle im Derby mit mehr als 500 Zuschauern gut gefüllt. Die Niederlage besiegelte wohl den Abstieg der Ravensburger in die Bezirksliga.

Nach dem 1:0 für Ravensburg trafen Daniel Balan, Dennis Kaumann und Fabian Kohler in Folge und es stand 3:1 für die Hausherren. Doch so richtig lösen konnte sich die Mannschaft von TSV-Trainer Matthias Kempf vom Gegner nicht. Kreisläufer Patrick Osterc und Dennis Kaumann konnten zwar immer wieder vorlegen, aber der Spielmacher der Ravensburger „Rams“, Joel Schwarz, bediente teilweise gekonnt seine robust auftretenden Kollegen am Kreis, die die Abwehr des TSV zunächst immer wieder durch ihre kompromisslose Spielweise in Schwierigkeiten brachte. Zwei spektakuläre Treffer des TSV Bad Saulgau von der Rechtsaußenposition durch Patrick Engler sorgten wieder für einen etwas größeren Vorsprung, dann trafen auch Daniel Balan und erneut Fabian Kohler zum 13:10-Halbzeitstand.

Trainer Matthias Kempf hatte wohl eine deutliche Pausenansprache gehalten. Wie verwandelt trat der TSV auf, spielte wie aus einem Guss und legte gleich einen 4:0-Lauf aufs Parkett. Hinzu kam, dass die Abwehr besser funktionierte und auch Torhüter Jonas Engler immer besser in Form kam. So stand es bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff 17:10 für die Gastgeber und der TSB nahm seine bereits dritte und letzte Auszeit. Das nützte jedoch nicht viel, denn die Bad Saulgauer wirbelten weiter und konnten sich schon in der 41. Minute durch den nun wie entfesselt auftretenden Dennis Kaumann, Mittespieler Istvan Gaspar und den siebenfachen Torschützen Fabian Kohler, einen Zehn-Tore-Vorsprung erspielen. Die Ravensburger waren nun chancenlos. Einzig TSB-Torhüter Joachim Neff zeigte gute Paraden und verhinderte eine noch höhere Niederlage. Der beste Feldspieler der Ravensburger, Joel Schwarz, wurde das ganze Spiel über eng gedeckt und gab am Ende fast entnervt auf. TSV-Akteur Jochen Schäfer zeigte sich einmal mehr als sicherer Siebenmeterschütze und konnte alle vier Strafwürfe verwandeln. In der 53. Minute baute Istvan Gaspar den Vorsprung auf 15 Treffer aus, der bis zur Schlusssirene hielt.

TSV-Coach Matthias Kempf konnte mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden sein. „Zu Beginn ließen wir einfach zu viele Chancen liegen. In der Halbzeit haben wir über unsere Fehler und die weitere Strategie gesprochen. Wir sind dann gut aus der Kabine gekommen. Die Abwehr wurde besser, das Spiel wurde schneller und innerhalb von knapp zehn Minuten haben wir den Gegner überrollt. Das Spiel haben wir dann souverän zu Ende gebracht“, sagte Kempf und freute sich. „Die Kreisanspiele haben wir so vereinbart, das klappte recht gut. Wir sind als Team aufgetreten, jeder hat für jeden gespielt und gekämpft“, sagte der Trainer.

Sein Gegenüber Levente Farkas kritisierte die nach der Halbzeit mangelnde Kampfbereitschaft seines Teams. „Die Körpersprache nach dem schnellen 17:10 in der zweiten Halbzeit hat mir nicht gefallen. Da haben wir schon ein bisschen aufgegeben. Wir hätten aber gegen schwächere Mannschaften der Liga Punkte holen müssen, dann hätten wir den Klassenerhalt geschafft. Bad Saulgau ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, da kann man auswärts verlieren“, sagte Farkas.

Nächster Gegner des TSV ist am kommenden Samstag, 23. März, 20 Uhr der Tabellenfünfte Bettringen. Zu diesem Spiel wird ein Fanbus eingesetzt. Abfahrt ist am Samstag, um 16.45 Uhr auf dem Festplatz an der Stadthalle.