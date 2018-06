Klare Spray-Regeln für Graffiti-Kunst

Das erste Kunstwerk ist fertig: Jugendliche haben am Dienstagmittag die Graffiti-Wand neben dem Eingang des Jugendhauses „Underground“ bei der ABC-Sporthalle besprüht. Auch Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter griff bei der offiziellen Freigabe zur Spraydose und sprühte mithilfe einer Folie das Bad Saulgauer Stadtwappen auf die acht Meter breite Wand mit Holzschichtplatten.

„Sie dürfen nicht zu langsam sprühen und müssen die Dose gerade halten, also nicht im Winkel“, sagt der 14-jährige Johannes Krumm zu Doris Schröter. Bad Saulgaus Bürgermeisterin holt sich Tipps von einem der Jugendlichen, die sich seit Wochen auf ihre eigene Graffiti-Wand gefreut haben. Doch Doris Schröter und Stadtbaumeister Pascal Friedrich schauen den Jugendlichen erst einmal zu, bevor sie selbst aktiv werden.

Der 13-jährige Ralf Sauer macht vor den Augen der Jugendlichen, der Verwaltung und Vertretern des Kinder- und Jugendbüros den Anfang. Immer wieder blickt er auf seine Zeichnung, die ihm als Grundlage für das Graffiti diente. „Endlich muss ich nicht mehr mit dem Zug nach Ulm zum Sprayen fahren“, sagte Sauer, als er den Mundschutz abnimmt. Vor anderthalb Jahren begann er mit der Graffiti-Kunst. „Jeder muss seine eigenen Ideen umsetzen und es einfach probieren“, so Sauer. Die nächsten Tage werden er und die Jugendlichen höchstwahrscheinlich jede freie Minute nutzen, um zu sprayen. „Es macht einfach großen Spaß“, ergänzt Johannes Krumm, der nach ein paar Minuten sich für eine Spraydose mit pinker Farbe entscheidet und das Kunstwerk vervollständigt.

Mit Datum versehen

Zwischen den beiden Graffiti-Wänden steht eine weitere Wand, auf der die Regeln aufgeschrieben sind. Eine Regel: Bilder, Zeichen oder Symbole, die andere Menschen ausgrenzen oder diskriminieren, sind nicht erlaubt und werden übermalt. Und noch eine Regel: Jedes Kunstwerk bekommt ein Datum und darf erst nach zwei Wochen übersprüht werden. Simone Kraus vom Kinder- und Jugendbüro ist überzeugt davon, „dass die Jugendlichen gegenseitig darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden“. Schließlich sei die Graffiti-Wand ein großer Wunsch der Jugendlichen gewesen. Ein Wunsch, den die Verwaltung gerne erfüllte. „Das ging dann alles sehr schnell“, sagt Doris Schröter. Der städtische Bauhof hatte bereits vor etwa zwei Wochen mit Holzschichtplatten eine Wand montiert.

Dann ist Doris Schröter an der Reihe, die sich Handschuhe anzieht und sich noch einmal nachfragt, ob sie eher dünne oder dicke Farbe verwenden soll. Das Wappen der Stadt Bad Saulgau bekommt seinen Platz rechts in der Ecke der Holzwand. Schnell trocknet die Farbe, ehe Pascal Friedrich die Folie abmacht. „Sieht gut aus“, sagt Johannes Krumm. Aber die Chancen stehen dennoch schlecht, dass von Schröters Graffiti-Werk in zwei Wochen noch etwas zu sehen ist – zu groß ist der Eifer der Jugendlichen, die inzwischen voller Stolz ihr eigenes Kunstwerk betrachten.

Ein Video über die Freigabe der Graffiti-Wand beim Jugendhaus „Underground“ neben der ABC-Halle gibt es im Internet zu sehen unter

www.schwaebische.de