Klare Regeln für Gottesdienste

Nach Wochen, in denen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden konnten, kann nun insbesondere die heilige Messe wieder gemeinsam gefeiert werden. Dabei ist die Kirche natürlich weiterhin verpflichtet, die Gesundheit aller Gottesdienstteilnehmer zu schützen. Deshalb werden die gottesdienstlichen Versammlungen so gestaltet, dass die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus maximal vermieden wird.

Wie kann angesichts der momentanen Situation und damit einer nur begrenzten Zahl von Gottesdienstteilnehmern ein Zugang in die Kirchenräume geordnet vor sich gehen? Das Schutzkonzept der Diözese macht deutlich, dass es sich keineswegs um wie bisher übliche öffentliche Gottesdienste handelt. Die Eucharistie kann nur mit einem überschaubaren Kreis von Gläubigen gefeiert werden. Auf der Grundlage des Schutzkonzepts wurde folgendes festgelegt:

Allgemeine Regeln zur Feier von Eucharistiefeiern und anderen Gottesdiensten:

Ab 9. Mai können wieder öffentliche Eucharistiefeiern und andere Gottesdienste gefeiert werden. Vorerst bezieht sich diese Möglichkeit nur auf die Kirchen. In den Kapellen finden nach wie vor keine Eucharistiefeiern und andere Gottesdienste statt.

Es wird nur eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden bei allen Gottesdiensten geben können. Diese Zahl orientiert sich an der Größe des Kirchenraumes. Zwischen den Mitfeiernden muss mindestens zwei Meter Abstand nach allen Seiten gewährleistet sein. Die einzelnen Sitze müssen gekennzeichnet sein. Alle Mitfeiernden müssen einen Sitzplatz haben. Stehplätze sind nicht möglich.

Beim Betreten und beim Verlassen der Kirche ist ein Abstand von 2 Metern einzuhalten. Menschenansammlungen an den Ein- und Ausgängen sind zu vermeiden.

An den Eingängen gibt es die Möglichkeit zur Handdesinfektion.

Gemeindegesang ist nicht möglich, da gemeinsames Singen einer größeren Gruppe von Personen ein besonderes Infektionsrisiko birgt.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Gottesdienstbesucher verpflichtend.

In den Sonntagsgottesdiensten werden zwei Ordner den Einlass und die Einhaltung der Regeln in den Kirchen kontrollieren.

Eine vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten ist unbedingt erforderlich. Die Kirchengemeinden bitten spätestens zwei Tage vorher um telefonische Anmeldung unter den in der Gottesdienstordnung angegebenen Nummern. Unangemeldete Gottesdienstbesucher können nicht in die Kirche eingelassen werden.

Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an Gottesdiensten teilnehmen.

Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer.

Da nicht gesungen werden darf, finden grundsätzlich keine Maiandachten statt.

Es werden keine Bittprozessionen, Öschprozessionen oder Fronleichnamsprozessionen abgehalten, da es nicht möglich ist, im Gehen auf Dauer die notwendigen Abstände voneinander einzuhalten. An Fronleichnam wird nach der Festmesse in allen Pfarrkirchen das Allerheiligste den ganzen Tag über zur Anbetung ausgesetzt sein. Der Fronleichnamstag soll durch weitere Aktionen und Elemente gestaltet werden.

Regeln zur Eucharistiefeier:

Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern am Ausgang aufgestellt.

Auf den Friedensgruß durch Reichung der Hände wird weiterhin verzichtet.

Die Kommunionausteilung erfordert eine besonders hohe Sensibilität im Blick auf hygienische Aspekte. Deshalb wird es bis Pfingsten (31. Mai) keine Kommunionausteilung in den Eucharistiefeiern geben. Erst in einem zweiten Schritt, nachdem erste Erfahrungen mit diesen Einschränkungen bei der Feier der Eucharistie gesammelt worden sind, soll dann die Kommunionspendung ermöglicht werden.

Regelungen für die Feier der Sakramente:

Taufen werden ausschließlich als Einzeltaufen gefeiert. Dabei gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie für andere Gottesdienste. Vor und nach der Taufe dürfen vor der Kirche keine Ansammlungen stattfinden.

Das Sakrament der Versöhnung (Beichte) kann unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften gespendet werden. Die Beichte im Beichtstuhl ist weiterhin ausgeschlossen. Es sollen gut belüftete Räume gewählt werden, in denen der Mindestabstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden kann. Es müssen Schutzmasken getragen werden. Die Beichte am Telefon ist nicht möglich. In dieser Krisenzeit ist das Oratorium in der Antoniuskirche in Bad Saulgau der geeignete Ort für die Beichte. Die Wartenden werden gebeten, im Kirchenschiff der Antoniuskirche zu warten.

Für Krankensalbungen und Krankenkommunion steht das pastorale Personal auch in der Krise an der Seite der Kranken und Sterbenden. Bei einer dringlichen Notwendigkeit (in lebensbedrohlicher Situation) bringen wir unter Beachtung der besonderen Hygienemaßnahmen die Kommunion und die Priesterspenden selbstverständlich in solch einer Situation auch die Krankensalbung.

Es empfiehlt sich, aufgrund des Festcharakters und in der Regel größeren Anzahl von Mitfeiernden nach wie vor, kirchliche Trauungen zu verschieben. Werden Trauungen gefeiert, gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie für andere Gottesdienste. Vor und nach der Trauung dürfen keine Ansammlungen vor den Kirchen stattfinden.

Beisetzungen können ab sofort mit maximal 50 Teilnehmern stattfinden.

Trauergottesdienste/Requien können in gleichem Rahmen gefeiert werden wie andere Gottesdienste.

Kindergottesdienste (Kinderkirchen) sind noch nicht möglich, da sich die erforderlichen Abstandsregeln nicht einhalten lassen.