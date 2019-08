Klare Mehrheit für den Stadtrat in geheimer Wahl im Bad Saulgauer Stadtteil

Als einzigem Stadtteil von Bad Saulgau wurde in Moosheim am vergangenen Dienstag Abend ein neuer Ortsvorsteher gewählt. Richard Kemmer zog sich nach 20 Jahren aus der Kommunalpolitik zurück. An seiner Stelle schlug der Ortschaftsrat Alfons Reuter in geheimer Wahl als Nachfolger vor. Er setzte sich mit sechs zu eins Stimmen gegen den Mitbewerber Alwin Lutz durch. Der neue Ortsvorsteher muss noch vom Gemeinderat bestätigt werden. Mit Kemmer schied auch Manuela Wetzel aus dem Ortschaftsrat aus, die dem Gremium fünf Jahre angehörte.

An die neu- und wiedergewählten Ortschaftsräte sprach Ortsvorsteher Richard Kemmer seinen persönlichen Dank aus für ihre Bereitschaft in Moosheim ein Ehrenamt zu übernehmen. 13 Kandidaten hatten sich um die sieben zu vergebenden Ortschaftsratssitze beworben. „Das zeugt von Mut, sich in Moosheim zur Wahl zu stellen“, so Kemmer. Den Mitgliedern des neu gewählten Ortschaftsrates gab er mit auf den Weg, dass man nicht nur bei der Sitzung im Rathaus das Amt eines Ortschaftsrates bekleide. „Ortschaftsrat ist man immer, auch draußen bei der Bevölkerung, man ist immer ins Ortsgeschehen mit eingebunden und daher muß man auch ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger haben“. Dem neu gewählten, verpflichteten Ortschaftsrat gehören nun Werner Blaser, Monika Forstenhäusler, Stefan Winkhart, Frank van Beek, Alfons Reuter, Robert Kösler und Alwin Lutz an.

„Auf Nummer sicher gehen“ wollte Ortsvorsteher Richard Kemmer bei der anstehenden geheimen Wahl seines Nachfolgers mit einem Novum in der Moosheimer Kommunalpolitik. Nachdem aus den Reihen des Gremiums mit Alfons Reuter und Alwin Lutz zwei Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers vorgeschlagen wurden, nahm auch das Wahlverfahren einen etwas anderen Verlauf. Jeder einzelne Wahlberechtigte musste seinen Stimmzettel in einem andern Raum ausfüllen und dann im Sitzungssaal seine Stimme in den Moosheimer Krug werfen. Das Ergebnis war dann eindeutig. Mit sechs zu einer Stimme wurde Alfons Reuter für das Amt des Ortsvorstehers vorgeschlagen. Als sein Stellvertreter wurde Werner Blaser per Akklamation gewählt.

Ortsvorsteher Richard Kemmer wurde schon vonseiten der Stadt Bad Saulgau verabschiedet. Trotzdem hatte Bürgermeisterin Doris Schröter noch ein paar Worte des Dankes für ihn. Man habe immer gut und konstruktiv zusammen gearbeitet, wenn man auch nicht immer einer Meinung gewesen sei. Dafür gebühre Richard Kemmer Dank und Anerkennung, der vor 20 Jahren in die Fußstapfen seines Vaters Engelbert Kemmer getreten ist, der gar 25 Jahre Ortsvorsteher von Moosheim war. Gerade seine Verabschiedung in Bad Saulgau hatte Richard Kemmer noch in guter Erinnerung. Gerade die Worte und die Anerkennung von Bürgermeisterin Doris Schröter zu seiner Person hätten ihn berührt „und das hatte Stil“.