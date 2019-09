Kirschnereits Klangpoesie beglückt die Zuhörer

Matthias Kirschnereit zählt zu den bekanntesten deutschen Pianisten der Gegenwart. Jetzt hat er den instrumental-solistischen Abend des tonkunst-Festivals bestritten und mit ausgefeilter Spieltechnik und einfühlsamer Interpretation das Publikum zu stehenden Ovationen hingerissen.

Kritiker haben Matthias Kirschnereit das Prädikat „Stern am Klavierhimmel“ verliehen. Ein Stern, der in Bad Saulgau die Epoche der Romantik strahlend hell aufleuchten ließ. Doch Star-Allüren suchte man bei ihm vergebens. Leger gekleidet eilte er aufs Podium des – leider nicht ausgebuchten – Lichthofs, dessen Atmosphäre ihm ein Kompliment wert war. Bevor er sich an den Fazioli-Flügel setzte, vermittelte er dem Publikum auf sehr zugewandte Art Hintergrundwissen zu den jeweiligen Stücken, die dem tieferen Verständnis seiner nachfolgenden Interpretation dienten. So erfuhr man, dass Robert Schumann seine „Kinderszenen“ nicht für Kinder, sondern für seine Frau Clara, eine gefeierte Pianistin, geschrieben hatte. Erst nachdem er die 13 „putzigen kleinen Dinger“ fertig gestellt hatte, verpasste er ihnen ihre Titel.

Durch Zitate aus einem berührenden Dankesbrief Claras an ihren Mann Robert erläuterte Matthias Kirschnereit, mit welchen Emotionen sie die einzelnen Stücke verband. Diese Gefühlsmomente dienten auch Kirschnereit als Richtschnur für sein Spiel. Schon bei den ersten Tönen horchte man auf: Der Anschlag war glasklar, geradezu durchsichtig, die Akkorde pointiert. Stakkati prasselten häufig aus größerem Abstand auf die Tasten, Läufe perlten zart fließend oder preschten stürmisch voran. Selbst bei vor Temperament szrotzenden Teilen strahlte der Pianist eine bemerkenswerte Ruhe aus, saß aufrecht, wippte höchstens den Takt mit dem Kopf. Bei sanften Szenen wie dem „Kind beim Einschlummern“ beugte er sich über die Tasten, schien sie behutsam zu streicheln, in den Ton hineinzuhören, ihn verfliegen zu lassen.

Existentienzelles verarbeitet

Eine völlig andere Klangwelt entfaltete sich in Felix Mendelssohn Bartholdys „Variations sérieuses“ op. 54. Die „ernsthaften“ Variationen dieses Komponisten bildeten, so Matthias Kirschnereit, den Kontrast zu den damals vom Publikum geliebten „Variations brillantes“, die sich auf ein „läppisches“, modisches Thema bezogen.

Dieses Werk, in dem es um Existenzielles wie Schmerz, Melancholie und Einsamkeit geht, gilt als das bedeutendste Klavierwerk des Komponisten. Hinreißend, wie die Kirschnereit die verschiedenen Gefühlsebenen der 17 Variationen herausarbeitete, die nervöse, teils fiebrige Atmosphäre spürbar machte und das katastrophale Ende gestaltete. Während Mendelssohn Bartholdy zu Lebzeiten überaus erfolgreich war, geriet sein Werk nach seinem Tod in Verruf. Großen Anteil daran hatte Richard Wagner, der allen Musikern mit jüdischem Blut in den Adern einen musikalischen Tiefgang absprach. Mit der Sonate in f-moll von Johannes Brahms stand im dritten Teil des Abends ein weiteres herausragendes Werk der Romantik auf dem Programm. Darin, so Kirschnereit, spiegelt sich das Lebensmotto des damals gerade 20-jährigen Brahms: „Ungebunden, frei, aber einsam“. Weil er sich nicht in die bürgerliche Konvention einer Ehe begeben wollte, hatte er gerade eine Verlobung gelöst und blieb Zeit seines Lebens ungebunden. Das Stück beginnt mit einem majestätischen Allegro, gefolgt von einem gefühlsträchtigen Satz in As-Dur, dem der Komponist drei Zeilen eines Gedichts von Sternau voranstellte. Darin begegnen sich zwei Liebende bei Mondschein, doch ihre Beziehung scheitert.

Das Liebes-Aus erlebt der Hörer musikalisch im fulminaten Scherzo des dritten Satzes, während der vierte Teil die schmerzliche Erinnerung beschreibt, wobei die Tonart von As-Dur nach f-moll kippt und Anspielungen auf einen Trauermarsch ertönen. Mit einer Coda in Form eines Rondos endet dieses Meisterwerk, das Robert Schumann als eine versteckte Sinfonie bezeichnet haben soll.

Mit seiner vielgestaltigen Ausdruckskraft gelang Matthias Kirschnereit, die Darstellung des dramatischen Geschehens so überzeugend, dass die Zuhörer ihn mit Beifall und Bravorufen überschütteten. Klar, dass er darauf eine Zugabe spielte in Form einer Nocturne von Frédéric Chopin.

Zwei Zugaben

Nicht enden wollendes Klatschen rang ihm einen zweiten Chopin ab, die furios intonierte Revolutionsetüde. Da das Publikum sich in eine wahre Woge der Begeisterung katapultiert hatte, eilte er ein drittes Mal zum Flügel und spielte den Abschiedswalzer von Johannes Brahms. Eine wunderbare Aufforderung zum Heimgehen.