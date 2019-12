Kirchengemeinde feiert Beförderung und neuen Pfarrer

Wie sonst nur an Hochfesten üblich, war die St. Johanneskirche am dritten Adventssonntag beim Gottesdienst bis auf den letzten Platz gefüllt. In der Tat war der Sonntag Gaudete für die Seelsorgeeinheit Bad Saulgau ein Hochfest und ein Grund zur doppelten Freude. Bischof Gebhard Fürst hat den seit 2013 in Bad Saulgau als Pfarrvikar segensreich wirkenden Pater Shinto Kattoor zum leitenden Pfarrer ernannt, der damit zusammen mit Dekan Peter Müller die Seelsorgeeinheit Bad Saulgau führen wird.

In der Zeit des Priestermangels ist es nicht selbstverständlich, einen weiteren Priester zu bekommen. So war der zweite Grund der Freude die Begrüßung und Vorstellung von Pfarrer Hubert Hinz als Pfarrvikar. Dekan Peter Müller bezeichnete bei seiner Begrüßung zu Beginn des festlichen Gottesdienstes die Amtseinführung und Begrüßung als ein bedeutendes Ereignis für die Seelsorgeeinheit. Zusammen mit Pater Shinto und Pfarrer Hinz zelebrierte er den Gottesdienst.

Johanneschorknaben singen

Auch Pfarrer Harald Johannes Öhl, die beiden aus Trier angereisten Studienkollegen und Prämonstratenser Pater Jiro und Pater Shijo sowie Diakon Heller nahmen an diesem Festgottesdienst im Altarraum teil. Assistiert wurden sie von 32 Ministranten der Seelsorgeeinheit. Die Johanneschorknaben unter der Leitung von Christine Braig und mit Volker Braig an der Orgel sorgten für den festlich-musikalischen Rahmen.

Seit 26 Jahren Priester und seit 17 Jahren in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist der 53-jährige Pfarrer Hubert Hinz tätig. Er absolvierte sein Theologiestudium in Krakau und wurde im bedeutendsten Marienwallfahrtsort der Polen, Tschenstochau, zum Priester geweiht. Zuletzt war Pfarrer Hinz im fränkischen Ingersheim tätig. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe im katholischen Oberschwaben, bitte aber um Nachsicht, wenn ich das Schwäbische noch nicht beherrsche“, war sein humorvolle Bitte bei seiner Vorstellung.

In seiner Predigt griff Pater Shinto das Tagesevangelium über Johannes „Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen“ auf. Mit dieser Schriftstelle skizzierte er seine Aufgabe als Pfarrer. „Was bringe ich mit? Das ist zuvorderst das Menschsein. Ich komme als Mensch, der ich bin, mit meinen Stärken und meinen Schwächen, mit Vorzügen und Defiziten, mit Geduld und Ungeduld, mit Gelingen und Versagen, kurzum, mit allem, was zum Menschsein dazugehört. Ich will gemeinsam mit Ihnen ein Stück des Weges gehen und getreu unserer Prämonstratenser Ordensregel, Zu jedem guten Werk bereit sein’ mit einem weiten Herzen in Beziehung zu Gott und Ihnen, den Menschen, stehen“, so das seelsorgerische Angebot von Pater Shinto Kattoor an die Katholiken in der Seelsorgeeinheit.

Für die zehn Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit begrüßte die gewählte Vorsitzende des gemeinsamen Ausschusses, Rita Öhler, den neuen Pfarrvikar Hinz und gratuliert Pater Shinto zu seiner Ernennung. „Wir hoffen, dass sie viele Jahre hier in unserer Mitte bleiben und in unseren Kirchengemeinden segensreich wirken können“ so die Rita Öhler. Passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest gab es für beide ein Hummel-Christkind als Geschenk. Pfarrerin Stefanie Zerfaß von der evangelischen Kirchengemeinde wünschte sich in ihrem Grußwort, dass sie in geschwisterlichen Verbundenheit im ökumenischen Geist den Weg gemeinsam gehen.