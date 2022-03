Kirchenchor Fulgenstadt blickt zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 28. März fand die Cäcilienfeier des Kirchenchors Fulgenstadt für das Jahr 2020 und 2021 statt. Der Vorstand Ernst Engenhart konnte an diesem Abend Herrn Pater Shinto, Markus Luib vom Kirchengemeinderat, Ortsvorsteher Robert Eisele die Organistin Marlene Jäggle und die Chorleiterin Theresa Heinzelmann neben seinen Sängern und Sängerinnen begrüßen. Aufgrund von Corona konnte der Chor nur von wenig Aktivitäten berichten. Während dieser Zeit haben immer wieder Kleingruppen aus dem Chor den Gottesdienst mit Gesang bereichert. An diesem Abend konnten noch für 40 Jahre Gesang Luise Biesel, für 30 Jahre Uta Engenhart und Lothar Gruber, für 25 Jahre Markus Traub sowie für 15 Jahre Markus Traub, Ilona Möhrle, Rita Reuter, Petra Baur und Joachim Zimmel geehrt werden. Luise Biesel konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Die Ehrungen übernahm Pater Shinto. Theresia Restle und Hannelore Harsch haben sich vom Chor aus Altersgründen verabschiedet. Bei diesen beiden bedankte sich der Chor ganz Herzlich mit einem Blumenstrauß.

Leider stellten sich an diesem Abend Vorstand Ernst Engenhart und Kassierer Paul Biesel für den Ausschluss nicht mehr zur Verfügung. Sie haben den Chor seit der Wiedergründung 1996 maßgeblich geprägt und waren seit dieser Zeit als Vorstand und Kassierer tätig. Ihnen gilt ein ganz großer Dank für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Der Chor und Pater Shinto bedankten sich bei den beiden und sind sehr froh, dass sie dem Chor als Sänger erhalten bleiben. Als Kassierer konnte Hubert Hepp gewonnen werden, der Ausschluss hat sich vergrößert, jedoch konnte kein Vorstand gefunden werden.