Kinderhilfe überweist weitere 2000 Euro

Trotz widrigen Wetterverhältnissen beim Bolsterner Weihnachtsmarkt war die Kinderhilfe Bolstern beim Verkauf der dritten Auflage des „Bolsterner Back- und Kochbuch“ ausgesprochen erfolgreich.

270 dieser Bücher mit guten Rezepten der Bolsterner Back- und Kochkünstler fanden ihre Abnehmer. Die Käufer erwarben damit nicht nur einen guten Begleiter in der Küche sondern taten auch noch ein gutes Werk, denn der Erlös ging an die Böhm-Stiftung „Menschen für Menschen“. Die jungen Akteure der Kinderhilfe Bolstern und ihre Initiatorin Christine Braun konnten damit eine nachweihnachtliche Spende von 2000 Euro überweisen. Damit erhöhte sich die Spendensumme, die die Kinderhilfe zugunsten dieser Äthiopienhilfe in den zwölf Jahren ihres Bestehens überweisen konnte, auf sage und schreibe 23 879, 18 Euro.

Wer diese vorbildliche Aktion der Kinder und Jugendlichen aus Bolstern unterstützen und sich selber was Gutes tun möchte, kann auch jetzt noch das Koch- und Backbuch bei Christine Braun unter Telefonnummer 07581/24 38 bestellen.