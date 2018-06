Kindergartenkinder blühen regelrecht auf

In Kooperation mit dem Mitmachzirkus „Piccolo“ hat der Kindergarten St. Josef am Samstag erstmals zu einem Zirkusfest eingeladen. Eigens dazu wurde ein großes Zelt aufgebaut, in dem sich die Mädchen und Jungen mutig den vielen Herausforderungen stellten.

In das spannende Zirkusleben haben die Kinder der Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde in direkter Nachbarschaft zur Berta-Hummel-Schule bereits während der Fasnet eintauchen dürfen. „Die Kinder waren so begeistert, dass wir uns entschieden haben, das Thema zu vertiefen“, sagte Kindergartenleiterin Birgit Möhrle am Samstagnachmittag im voll besetzten Zelt. Bald wurde der Projekt-Zirkus Piccolo aus Plüderhausen gefunden. Und die Elternschaft machte sich auf den Weg, Spenden zu sammeln. Dann konnte es losgehen.

100 Kinder machen mit

Nach einer Einübungsphase von rund vier Stunden unter der Leitung von echten Artisten trauen sich die etwa 100 Kinder trotz großer Aufregung mutig in die Manege, jonglieren mit drehenden Tellern, zeigen tolle Akrobatikstücke, laufen auf aufgeblasenen Bällen oder lassen bunte Hula-Hoop-Reifen um ihre Hüften kreisen.

„Ein tolles Projekt“, resümiert Birgit Möhrle abschließend. Eher zurückhaltende Kinder seien richtiggehend aufgeblüht, alle hätten viel Courage gezeigt und viel Spaß miteinander gehabt – ganz unabhängig von ihrer jeweiligen Sprache, von ihren Stärken und Schwächen. Dank eines engagierten Elternbeirats ist es gelungen, für das Projekt ausreichend Spenden zu sammeln. „Ein großer Dank an alle, die uns unterstützt haben“, sagt Elternbeirätin Marita Schmötzer.

Unter den Spendern befindet sich auch die Bürgerstiftung Bad Saulgau, die das Projekt mit 1000 Euro unterstützt hat. Auch Spenden von weiteren Unternehmen, vonseiten der Eltern sowie mehrere Elternaktionen haben das Fest möglich gemacht. Gefreut haben sich Kinder und Erwachsene auch über das leckere Popcorn, das die „Schwäbische Zeitung“ gespendet hat.