Kindergarten Sankt Elisabeth kauft „Lamborghini“

Natürlich möchte man den Kindern speziell zu Weihnachten eine Besonderheit als Geschenk ermöglichen. Doch, es ist wie immer: Woher das liebe Geld dafür nehmen? Zum Glück gibt es da besondere Events wie die „Adventskalenderaktion“ der Stadtwerke in Bad Saulgau. Hierbei konnte die Öffentlichkeit für soziale Einrichtungen unterschiedlicher Art abstimmen. Wer die meisten Stimmen erhielt, bekam einen finanzielle Zuwendung. Der tatkräftigen Unterstützung vieler Eltern, hat es der Kindergarten zu verdanken, dass wir wenig später 200 Euro zur Verfügung hatten! (An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an alle, die für uns abgestimmt haben, wie auch an die Stadtwerke Bad Saulgau).

Doch nun blieb die Frage: Was tun mit dem vielen Geld? Möglichkeiten zur sinnvollen „Ausgabe“, gab es genug. Diverse Ideen der Kinder wurden gesammelt. So unter anderem „ein Flugzeuglandeplatz“, „eine Feuerwehrrutsche“ oder auch „ein Lamborghini“.

Leider hat es keine dieser Ideen in die Auswahl geschafft. Dafür aber konnten wir ein neues Kindertaxi für den Garten bestellen, das von den Kindern in einer Kinderkonferenz per Abstimmung ausgewählt wurde.