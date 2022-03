Kinder und Erzieher feiern Fasnetsfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Egal ob Cowboy, Indianer, Clown oder Prinzessin – am Gumpigen Donnerstag feierten die Kinder mit ihren Erziehern ein kunterbuntes Fasnetsfest. Dank der Spende des „Schultes Beck“ war für eine kleine Stärkung gesorgt. Nach Mini-Berlinern und Würstchen im Teigmantel wurden die einstudierten Fasnetslieder gesungen, es wurde getanzt und gespielt.

Am Freitag hieß es dann oh Schreck, oh Schreck – d’r Krähaschreck! Eine kleine Abordnung der Krähbachnarren machte sich, sehr zur Freude der Kinder, mit Leberkäswecken im Gepäck, auf den Weg zur Kindergartenbefreiung. Stolz präsentierten die Kinder das Narrenlied.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an den Schultes Beck für die spendierten Leckereien und die Krähbachnarren, welche es trotz der Coronabestimmungen möglich machten, die Kinder zu befreien und eine Tradition aufrecht zu erhalten.