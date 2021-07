Kinder trainieren unter lizenzierten Trainern

Der FV Neufra/Do. richtet auch in diesem Jahr ein Fußballcamp in den Sommerferien aus. Es ist das zwölfte Camp des FVN. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und 14 Jahren, die zwischen dem 26. und 28. August mit lizenzierten Trainern im Waldstadion in Neufra/Do. trainieren können. Im Teilnahmepreis von 79 Euro sind enthalten das tägliche Training, die Rundumbetreuung mit Verpflegung und Getränken. Die Trainer schulen die Kinder und Jugendlichen mit geeigneten Übungen, unter anderem gibt es Stationen wie Minikick, Speed-Kick und Aktionsspiele. Das dreitägige Camp endet mit einem Abschlussgrillen. Aufgrund der Coronapandemie entfällt auch in diesem Jahr die Fahrt zu einem Bundesligaspiel. „Hier hoffen wir, dass dies im nächsten Jahr wieder möglich ist“, sagt der Neufraer Vorstandsvorsitzende Norbert Selg. Anmeldeschluss zum Camp ist Montag, 10. August 2021. Die Reihenfolge der Anmeldungen mit Überweisung entscheidet über die Teilnahme.