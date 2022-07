Kinder können Musikinstrumente ausprobieren

Die Städtische Musikschule veranstaltet am Samstag, 9. Juli, in Zusammenarbeit mit der Stadtmusik Bad Saulgau von 10 bis 13 Uhr wieder einen Tag für junge Musiker. Alle Blasinstrumente sowie das Schlagzeug werden in der Oberamtei, Oberamteistr. 11, Bad Saulgau vorgestellt. Die anderen Musikinstrumente und der Gesang sowie die musikalische Früherziehung werden laut Musikschule im Gebäude des Alten Klosters präsentiert werden.

Auf dem Vorplatz der jeweiligen Unterrichtsgebäude sollen kleine Konzerte stattfinden, bei denen Schülerinnen und Schüler alle Instrumente vorspielen, die an der Städtischen Musikschule unterrichtet werden. Diese musikalischen Präsentationen finden um 10 Uhr am Vorplatz des Alten Klosters sowie um 10.30 Uhr am Vorplatz der Oberamtei statt. Danach könnten Kinder und Eltern in den Unterrichtsräumen der Städtischen Musikschule die Instrumente selbst ausprobieren.

Für den Zeitraum ab 11.30 Uhr bestehe dann für interessierte Kinder und deren Eltern die Möglichkeit sich in individuellen Beratungsgesprächen bei der jeweiligen Lehrkraft detaillierter über das Erlernen des Instrumentes zu informieren. Ein zehnminütiges Zeitfenster für solch eine Beratung kann am Samstag, 9. Juli, vor Ort reserviert werden, sehr gerne aber auch im Vorfeld der Veranstaltung im Sekretariat der Musikschule Telefon 07581 / 207 168, Email musikschule@bad-saulgau.de.

Eine Besonderheit in diesem Jahr sei sicher die Präsentation des Jugendspielmannzugs der Bürgerwache Bad Saulgau beim Tag für junge Musiker. Diese findet im Rahmen des Konzerts auf dem Vorplatz der Oberamtei statt. Ab dem nächsten Schuljahr ist eine Kooperation zwischen der Städtischen Musikschule und dem Jugendspielmannszug der Bürgerwache geplant. Die Lehrerinnen und Lehrer der Städtischen Musikschule sowie die Stadtmusik würden sich sehr freuen, viele junge Musikerinnen und Musiker beim „Tag für junge Musiker“ kennenzulernen.