Kinder arbeiten an ihrem großen Auftritt

„Bühne frei“ heißt es momentan zum sechsten Mal im Underground Jugendhaus bei der ABC-Halle in Bad Saulgau. Unter der Leitung von Franziska Hartmann und Tamara Vogel begann am Mittwoch der Improvisationstheater- und Bastelkurs im Rahmen des Programms „Sommerferienspaß“ des Kinder- und Jugendbüros und der Stadt Bad Saulgau.

Acht Kinder zwischen neun und elf Jahren sind drei Tage lang am Werkeln und Proben, um ihren Eltern am Freitag ihre Kunstwerke und das Theaterstück vorstellen zu können. Geplant ist ein Puppentheater und dafür bastelt jedes Kind am ersten Tag seine eigene kleine Theaterbühne aus Pappe. Die Leiterinnen haben dafür allerhand Utensilien eingekauft. Am Mittwochmorgen greifen die Kinder danach und beginnen fleißig zu arbeiten, kleben Glitzer, nähen Stoffvampire und malen bunte Bühnenverzierungen. Das ist der erste Akt in diesem Theaterprojekt.

Die eigene Geschichte

Donnerstag und Freitag folgen alle weiteren Schritte. Dann setzen sich die Kinder mit den Leiterinnen zusammen. Gemeinsam denken sie sich eine Geschichte für ihr Theaterstück aus und verteilen die Rollen. Welche Geschichte wird es diesmal sein? Vergangenes Jahr ging es um einen Bösewicht und eine zickige Prinzessin. Justine, die letztes Jahr die Hauptrolle spielte und schon seit dem ersten Jahr mit dabei ist, erzählt mit einem breiten Grinsen und einem Keks in der Hand: „Das war sehr lustig. Das Stück vorzuspielen hat viel Spaß gemacht und auch das Basteln am ersten Tag gefällt mir immer sehr gut.“ Auch für dieses Jahr werden gute Einfälle gefragt sein.

Finanziert wird das Ganze durch die acht Euro, die pro Kind im Voraus einkassiert werden. Damit können die Materialien bezahlt werden. Hartmann und Vogel sind schon seit mehreren Jahren ehrenamtlich dabei und wirken auch regelmäßig bei anderen Projekten wie Saulishausen oder beim Zeltlager mit.

„Ich möchte den Kindern ihre Freizeit erleichtern und ihre Langeweile überbrücken“ , sagt Tamara Vogel. Sie absolviert eine Ausbildung zur Erzieherin. Ihre Kollegin Franziska Hartmann sieht es ähnlich. „Ich arbeite einfach sehr gerne mit Kindern, das macht mir wahnsinnig viel Spaß“, sagt die Studentin an der Pädagogischen Hochschule und angehende Grundschullehrerin schmunzeln.