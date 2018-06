Killerpilze geben für die kreativen Spendensammler ein Konzert

Beinahe Soutside-Feeling hat Montagnachmittag auf dem Pausenhof der Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau geherrscht. Die in der Teenie-Szene bekannte dreiköpfige Rockband „Killerpilze“, die unlängst beim Filmfest in München den Publikumspreis gewann, war angereist, um ein einstündiges Konzert auf dem Schulhof zu geben.

Die Killerpilze sind seit 2016 Botschafter der Aktion der Stiftung Menschen für Menschen, der Äthiopienhilfe von Karlheinz Böhm. Das Ziel dieser Botschafter ist es, Menschen in Äthiopien eine bessere Zukunft in ihrer Heimat zu ermöglichen. Mit der Aktion High Five 4 Life wird derzeit für die Äthiopienhilfe geworben. 2017 haben sich die Kinderhilfe Bolstern und die Klasse 4a der Berta-Hummel-Schule daran beteiligt. Die Kinderhilfe Bolstern engagiert sich seit über zehn Jahren für die Karlheinz Böhm-Stiftung und sammelte bereits 21 879,18 Euro.

Zum ersten Mal in Bad Saulgau

Den bundesweit Preis für die kreativste Aktion erhielten nun die Kinderhilfe Bolstern und die Klasse 4a für ihre Aktionen beim Sommerfest der Schule und beim Bolsterner Weihnachtsmarkt. Als Preis gab es ein Konzert der Rockband Killerpilze. „Erstmals in unserer 16-jährigen Geschichte als Rockband spielen wir hier in Bad Saulgau“, sagten die drei sympathischen Musiker. Die Musiker hatten ihre Band als Schüler gegründet, um mit ihren Liedern auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen.

Jo Halbig am Bass, Mäx Schlichter an der Gitarre und Sänger und Fabian Halbig am Schlagzeug brachten mit viel Rock und Power Stimmung auf den Schulhof. Songs wie „Grell“, „Springt hoch“ und „Immer noch jung“ animierten die jungen Zuhörer zum Mitmachen. Es wurde geklatscht, gesungen und gesprungen. Die jungen Zuhörer und die Musiker hatten sichtlich Spaß. Selbst die Eltern wurden unvermittelt zu Beteiligten dieses Konzerts. Nach dem Konzert gab es dann nochmals Gedränge am Stand der Kinderhilfe Bolstern, als die sympathischen Musiker sich die Zeit nahmen, die zahlreichen Autogrammwünsche zu erfüllen, aber auch, um nochmals Werbung für die Aktion High Five 4 Life und die neue Aktion „Sollen wir wetten“ zu machen. Am Ende zogen Schulleiterin Elisabeth Gruber, Christine Braun von der Kinderhilfe Bolstern und Rosanna Heinz von der Stiftung Menschen für Menschen ein sehr positives Fazit der gelungenen Aktion und des rockigen Nachmittags.