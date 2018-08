Kießling hat Pass für FV Schelklingen-Hausen

Drei der vier Vereine aus dem Raum Riedlingen, die in der Kreisliga A 1 spielen, sind am Donnerstag gefordert. Dürmentingen auswärts, der SV Betzenweiler und die SGM Daugendorf/Zwiefalten zu Hause. „Wir hätten gerne verlegt“, sagt Zwiefaltens Spielleiter Zeljko Mijic, „aber Munderkingen hat leider nicht mitgespielt“.

SF Kirchen - SV Dürmentingen (Do., 18.30 Uhr). - Mit neuem Trainer geht der SV Dürmentingen ins Spiel. Tobias Tress übernahm die Mannschaft von Aufstiegstrainer Christoph Kappeler. Die Mannschaft hat gut trainiert und geht zuversichtlich in die Runde. Ziel ist der Klassenerhalt. Da käme ein Dreier beim Ex-Bezirksligisten gerade gelegen.

SV Betzenweiler - FV Schelklingen-Hausen (Do., 18.30 Uhr). - Vor dem ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 stand die Gerüchteküche in Betzenweiler mächtig unter Dampf. Beim dortigen Sportverein wurde gemutmaßt, Auftaktgegner FV Schelklingen-Hausen würde am Donnerstagabend mit dem 34-jährigen Stefan Kießling antreten, dem langjährigen Profi von Bayer Leverkusen und des 1. FC Nürnberg, der vor wenigen Monaten seine Karriere beendet hat. Stimmt nicht, sagt Theo Trajkowski, früherer Trainer des FV Schelklingen-Hausen, der den Ex-Profi seit dessen Nürnberger Zeit kennt und mit ihm befreundet ist – Trajkowski, der in Schelklingen wohnt, war auch Trauzeuge bei Kießling und ist Pate eines dessen Kinder. Aus der Luft gegriffen sind die Gerüchte über einen Einsatz von Kießling in der Kreisliga A aber nicht. „Sein Pass liegt beim FV Schelklingen-Hausen und er wird auch das eine oder andere Spiel machen“, so Trajkowski. „Wenn er mal zu uns zu Besuch kommt.“ Gegen Betzenweiler sei der 34-jährige Franke aber nicht dabei und auch nicht nächster Zeit sei damit nicht zu rechnen, sagt Theo Trajkowski. Kießling wohnt in Düsseldorf und wechselt nun nach Abschluss seines Studiums aus dem Bundesliga-Spielerkader ins Management von Bayer Leverkusen.

SGM SV Daugendorf/TSG Zwiefalten - VfL Munderkingen (Do., 18.30 Uhr). - Zu gerne hätte die SGM das Spiel terminlich nach hinten verlegt, Munderkingen aber beharrte auf dem Spieltermin. Doch der VfL Munderkingen ist nicht mehr der VfL Munderkingen der vergangenen Jahre, backt nach vielen Abgängen selbst kleine Brötchen.

Außerdem spielen: FC Schelklingen-Alb - SV Ringingen, TSV Rißtissen - SV Oberdischingen, SG Öpfingen - SF Donaurieden; Verlegt, Do., 13. Sep., 19 Uhr: SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen - SG Griesingen.