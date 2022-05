Kendo-Landesjugendtraining am 12. März

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Mal fand am 12. März das württembergische Landesjugendtraining des Landesverbandes Kendo Württemberg in Bad Saulgau statt. Organisiert wurde es von Stefan Brunner (3. Dan, Straßberg, Landesjugendreferent). Die Kosten für das Landesjugendtraining trug der Landesverband.

Mit 19 Teilnehmern (U18) war das eintägige Sondertraining gut besucht. Sensei T. Suzuki (7. Dan, Rottweil) kümmerte sich hervorragend um die Kinder und Jugendlichen. Unterstützung hatte unser Sensei von Christoph Ermel (1. Dan, Straßberg).

Bei Sensei T. Suzuki bekamen unsere jungen Kendoka Einblicke in das Shiai-Kendo (Wettkampf-Kendo). Sie lernten auch, wie die Kampffläche beim Kendo aussieht und wie Kampfrichter und das Schiedsgericht arbeiten.

Die Kendoka ohne Rüstung wurden von Stefan Brunner, Christoph Ermel und Sigmund Homolya (2. Dan, Bad Saulgau) betreut. Der Schwerpunkt für diese Gruppe lag auf der Ashi Sabaki (Fußarbeit). Diese fand auch Anwendung in vielfältigen Suburi-Übungen (Schwungübungen).

Alle Teilnehmer und Lehrer waren begeistert und haben den Tag am Ende zwar müde, vor allem aber glücklich und zufrieden überstanden. Wir hoffen auf weitere erfolgreiche Veranstaltungen und eine weiter wachsende Kendo-Jugend in Bad Saulgau und Württemberg.

Vielen Dank an den Landesjugendreferenten, unseren Sensei, den TSV 1848 Bad Saulgau, den Landesverband, die Stadt Bad Saulgau und an unsere Kinder und Jugendlichen, die alle zusammen so eine tolle sportliche Veranstaltung erst möglich machen!

Kontakt: Sigmund Homolya, kendo@tsv-badsaulgau.de.