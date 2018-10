Eine Woche nach dem überzeugenden 40:22-Sieg gegen den Tabellenführer der Handball-Landesliga, die SG Lauterstein II, führt die Reise des TSV Bad Saulgau ins österreichische Feldkirch. Der TSV hofft, dort die Leistung der Handball-Gala vergangenen Woche zu wiederholen. Anspiel in der Feldkircher Reichenfeldhalle ist am Samstag, 20 Uhr. Trotz des fulminanten Spiels am vergangenen Samstag, bei dem eigentlich alles klappte, warnt TSV-Trainer Matthias Kempf vor zu viel Euphorie und gönnte seinen Spielern beim Dienstagstraining nur eine kleine Verschnaufpause bei Aqua-Fitness in der Sonnenhoftherme. „Nach einem gewonnenen Spiel spielen wir am Dienstag etwas Fußball oder machen eine anderen Sport und dann geht's gleich wieder mit intensivem Handballtraining weiter“, sagt Kempf.

Einige Feldkircher Spieler, wie der groß gewachsene Rückraumschütze Baris Kutluana und Florian Hintringer, kennt der TSV Bad Saulgau noch aus früheren Landesliga-Zeiten. Doch die Vorarlberger haben mit ihrem Ausnahmespieler Lars Springhetti seit einem Jahr einen überragenden Akteur in ihren Reihen, der Verantwortung übernehmen und bis zu 15 Treffer pro Spiel erzielen kann und dazu noch ein sicherer Siebenmeterschütze ist. Im Herbst 2017 wechselte der Rückraumshooter von Bregenz in die Montfortstadt. Bereits in seiner ersten Saison in der Landesliga konnte sich der gebürtige Bregenzer mit über 200 Saisontreffern die Krone als bester Torschütze ergattern. Dass außerdem Feldkirchs Torhüter Tim Gangloff zu den besten Spielern seiner Zunft zählt, weiß auch TSV-Torhüter David Bakos. Auch Christoph Kornexl fällt durch eine gute Trefferbilanz auf. TSV-Coach Kempf sind diese Begebenheiten bekannt und er versuchte in dieser Woche, sein Team auf diese Herausforderung einzustellen. Trotz dieser glänzenden Akteure rangieren die Feldkircher mit 2:8 Punkten auf einem hinteren Tabellenplatz, doch haben die Österreicher pro Spiel mehr als 30 Treffer erzielt. Allerdings wies die Abwehr oft Lücken auf und ließ die bislang meisten Treffer der Liga zu. Gegen den TSV soll der Knoten platzen und der erste Heimsieg soll eingefahren werden, ist auf der vereinseigenen Homepage zu lesen. Bislang gelang den Vorarlbergern nur ein Auswärtssieg (gegen Biberach).

„Die Feldkircher haben sich meiner Meinung nach bislang unter Wert geschlagen, der aktuelle Tabellenplatz spiegelt sicherlich nicht ihr wahres Leistungsvermögen wider. Wir versuchen wie letzte Woche unser Spiel zu spielen, aus einer sicheren Abwehr heraus die Angriffe geduldig zu Ende zu spielen und ab und zu einen Tempogegenstoß zu laufen“, sagt Matthias Kempf. Der Trainer musste in dieser Trainingswoche auf drei Leistungsträger, die krankheits- und berufsbedingt fehlten, verzichten. „Ich hoffe, dass alle zum Spiel einigermaßen fit sind. Dann sind wir flexibler und können auch mehr Tempo spielen. Dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir gewinnen können“, sagt Kempf.

Da der TSV Bad Saulgau die Unterstützung seiner Fans und Zuschauer in Feldkirch braucht, setzt der Verein einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 16 Uhr auf dem Festplatz hinter der Stadthalle.