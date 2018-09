Kellerduell steht in Bronnen an

Ein Kellerduell steigt am Sonntag in Bronnen. Der FC Krauchenwies/Hausen gibt seine Visitenkarte ab. Der SV Langenenslingen würde gerne an das Spiel in Gammertingen auch zu Hause gegen Bolstern anknüpfen. Und wann platzt der Knoten bei Hoßkirch?

SPV Türk Gücü – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr). - Zwar ist es erstaunlich, dass der FV Bad Saulgau als Bezirksligaabsteiger nach sieben Spieltagen noch ein negatives Torverhältnis hat, aber so langsam kommt die Mannschaft von Trainer Hakan Karaosman in der Liga an. Seine Spieler haben erkannt: In dieser Liga wird vor allem Fußball gearbeitet. Auf dem Kunstrasen in Sigmaringen kann die Elf ihre technischen Fertigkeiten zum Tragen bringen.

SV Hoßkirch – SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr). - Vor fünf Jahren feierte Hoßkirch seinen bis dato letzten Sieg gegen Renhardsweiler. Der Aufsteiger zahlt derzeit Lehrgeld. Hinzu kommt, dass Trainer Alkan bislang nicht auf seine Stammbesetzung zurückgreifen konnte. Es wird dies auf absehbare Zeit auch nicht möglich sein, weil die Verletzungen schwerwiegender sind, als zunächst angenommen. Dagegen schwimmen die Gäste auf einer Erfolgswelle. Zwar gab es auch am vergangenen Sonntag einige Schwimmeinlagen für Renhardsweiler, doch die überstand der Tabellenführer schadlos.

SV Langenenslingen – SV Bolstern (So., 15 Uhr). - Eine Halbzeit lang spielte die Bednarek-Elf auf sehr hohem Niveau und nutzte die Fehler des Gastgebers eiskalt aus, die zweite Halbzeit plätscherte dann vor sich hin. Auf eigenem Gelände müssen Münst, Gulde und Co. das Spiel machen - genügend Potenzial steckt in der Mannschaft. Bolstern spielt zur Zeit unter seinen Möglichkeiten. Es fehlt ein Knipser, denn der baut gerade sein Häuschen und kann seiner Truppe nicht helfen. Im Frühjahr wird Bolstern nochmals anfragen. Jetzt gilt es erstmal einen Ausweg aus der Misere zu finden.

SV Bronnen – FC Krauchenwies/SV Hausen (So., 15 Uhr). - Ein Kellerduell. Schönspielerei ist auf dem Köllenberg nicht gefragt. Es müssen drei Punkte her. Mit zwölf Gegentoren bislang können die Hausherren leben, aber fünf geschossene Treffer sind eindeutig zu wenig. Das Mittelfeld ist emsig und arbeitet. Es hapert im Angriff. Die Gäste wissen, wie man in Bronnen bestehen kann. Offensiv wird der Gast nicht ausgerichtet sein.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr). - Beide haben eines der Spiele gegeneinander bislang gewonnen. Ansonsten kam man sich nicht in die Quere. Taktisch sehr gut eingestellt und ausgerichtet hat der Gastgeber vergangene Woche einen Punkt gegen Scheer/Ennetach geholt. Gegen den FV Fulgenstadt ist Vorsicht geboten, denn Fulgenstadt hat eine gute Abwehr (drei Gegentore) und wird zunächst abwarten.

SV Braunenweiler – SG TSV Scheer/SV Ennetach (So., 15 Uhr). - Ähnlich schwierig wie die Aufgabe in Bad Saulgau wird dieser Heimauftritt für die Ramic-Elf. Scheer/Ennetach musste erst einen Gegentreffer hinnehmen. Es treffen zwei starke Abwehrreihen aufeinander. Im Angriff haben auch beide Spieler, die eine Begegnung alleine entscheiden könnten. Marco Steuer sowie Christian Lehr können aber auch mannschaftsdienlich agieren. Es werden nicht viele Tore fallen.

Spielfrei: Türkiyemspor Saulgau, SG Alb-Lauchert