Kellerduell in Hundersingen

Am Sonntag, 14.30 Uhr, kommt es in der Fußball-Bezirksliga zum Kellerduell zwischen den Sportfreunden Hundersingen und der Spielgemeinschaft Hettingen/Inneringen. Beide Mannschaften gehen mit einer Niederlage aus dem vergangenen Spieltag in das Duell. Außerdem fehlen beiden Mannschaften weiterhin viele wichtige Spieler verletzt.

Auf die Frage, was ihn positiv auf das nächste Spiel blicken lasse, sagt Ulrich Theuer, Trainer der SG Hettingen/Inneringen: „Das Spiel ist auswärts.“ Es klingt fast ein bisschen nach Galgenhumor. Aber: Die junge Mannschaft von Ulrich Theuer holte in dieser Saison zehn ihrer elf Punkte auswärts. Mit dieser Punkteausbeute aus zwölf Spielen und der schlechtesten Defensive der Liga steht die SG Hettingen/Inneringen auf dem 13. Tabellenplatz.

Hoffnung machen dem Trainer der SG Hettingen/Inneringen auch die vielen herausgespielten Chancen in den jüngsten Spielen der vergangenen Wochen. „Aber daraus muss die Mannschaft jetzt noch die Tore machen“, sagt Theuer, der auf eine ganze Reihe von Stammspielern verzichten muss.

Drei Plätze hinter der SG Hettingen/Inneringen stehen die Sportfreunde aus Hundersingen. Bislang hat die Mannschaft von Trainer Michael Renz nur sechs Punkte gesammelt. Die Hundersinger warten seit zehn Spielen auf einen Sieg. Mit gerade mal zwölf Treffern haben die Hundersinger die zweitschlechteste Offensive der Bezirksliga. Hoffnung macht den Sportfreunden, dass Dreh- und Angelpunkt Dennis Heiß am vergangenen Wochenende nach längerer Pause wieder gespielt hat. Die Sportfreunde Hundersingen gehen - angesichts der SG-Auswärtsstärke - fast als Außenseiter in dieses Spiel. Trotzdem: Mit einem Sieg könnte die Mannschaft näher ans rettende Ufer rücken. Auf der anderen Seite wird SG Hettingen/Inneringen alles dafür tun, die Tür für die Gastgeber nicht wieder aufzumachen, sondern versuchen, sich einen kleinen Vorsprung auf den Relegationsplatz zu schaffen.