Keine Tickets für Park- und Ride-Parkplätze

Von Schwäbische Zeitung

Das hat es in der Geschichte des SV Westerheim wohl noch nie: Die Fußballer haben sich fünf Tage lang in Bosnien im Trainingslager auf die Rückrunde in der Kreisliga A/Alb vorbereitet und den Grundstein für die verbleibenden Spiele im Aufstiegsrennen gelegt. Im bosnischen Citluk weilten die Kicker und ihre Begleiter. Sie trainierten fleißig, genossen aber auch das Miteinander in dem fremden Land.

Mitte Februar weilten die Fußballer im Trainingslager in Citluk.