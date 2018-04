Keine Punkte für Jona

Der FC Ostrach hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Sonntag unterlagen die Schwarz-Weißen dem SV Ochsenhausen mit 1:2 (0:0) und gaben dabei vor rund 250 Zuschauern das Spiel aus der Hand. Es war auch keine gute Premiere für Jona (benannt nach „Edelfan“ Josef Nassal), das neue Maskottchen des FC Ostrach. Erstens: Es war brütend heiß und deshalb im kuscheligen Kostum des afrikanischen Unpaarhufers mit Wohnsitz Oberschwaben zu stecken nicht vergnügungssteuerpflichtig. Zweitens holten die „Artgenossen“ keine Punkte und stecken weiter im Abstiegsstrudel.

Die erste Chance gehört dem SV Ochsenhausen, für den Konrad Licht nur knapp das Tor verfehlt (2.), doch dann hat Ostrach mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Doch zunächst rettet Biechele gegen Markus Gipson (7.), dann rutscht Lukas Maier nur knapp an einem Eugen-Michel-Schuss vorbei - halb Schuss halb Zuspiel (10.), dann schlägt Andreas Zimmermann nach einer Ecke in kürzester Torentfernung über den Ball, denn er hat Rücklage (15.). Ostrach bleibt dran, Eisele flankt auf Maier, doch der kann den Kopfball nicht kontrollieren (29.). Dazu vergibt Ostrach etliche Halbchancen und geht fahrlässig damit um. Ein weiterer Faktor: Mehrmals wird fälschlicherweise bei FCO-Angriffen auf Abseits entscheiden. Mehrfach heben die Assistenten Mayer und Würstle unmotiviert die Fahne.

Eisele trifft zum 1:0

Trotz allem: Der zweite Abschnitt beginnt nach Maß, wenn auch mit Hilfe von Biechele im Ochenshausener Tor. Michael Eisele bekommt in 17, 18 Metern Torentfernung den Ball, setzt sich durch, zieht ab, der Ball kommt eigentlich genau Richtung Bichele und ist auch nicht allzu stark geschossen, doch Biechele wirft sich die Kugel selbst ins Tor (46.). Wer gedacht hatte, das Tor würde der Elf um das Trainertrio Timo Reutter/Lukas Maier/Simon Kober Selbstvertrauen geben, sieht sich getäuscht. Plötzlich spielt Ochsenhausen, Ostrach fehlt es vor allem im Mittelfeld an klar struktuiertem Aufbau. Vorne gibt es viele unnötige Ballverluste, der sich zu oft festlaufenden Angreifer. Einen solchen nutzt Ochsenhausen zum Ausgleich. Der Ball kommt zu Daniel Hartmann auf die linke Seite, Ostrachs Außenverteidger Christian Luib ist viel zu weit aufgerückt, kann den Ochsenhausener nicht greifen und Hartmann schiebt Löffler die Kugel zu allem Überfluss aus spitzem Winkel auch noch flach durch die Beine - 1:1 (60.). Ostrach findet den Faden nicht mehr. Zwar wird es noch ein, zweimal gefährlich im Ochsenhausener Strafraum, so als die gesamte Offensivabteilung an einer Michel-Flanke vorbeifliegt oder über den Ball schlägt (70.). Ochsenhausen zeigt wie es besser geht. Erneut ist es David Hartmann, der nicht angegriffen wird, eine Lücke findet und den Ball flach ins rechte Toreck jagt (75.).