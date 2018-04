Es gibt Tage, da wäre ein geruhsamer Nachmittag auf der Terrasse besser. Und dann muss man als Schiri auch noch entscheiden, ob ein kaputter Ball, der zum 0:1 im Tor landet, regelkonform ist oder regelwidrig dorthin gebracht wurde. Passiert in Bronnen, als in der 19. Minute der Ball nach einem Pressschlag 20 Meter vor dem Tor massiv Luft verlor. Emin Yilmaz hat alle Mühe das Spielobjekt zu kontrollieren, schaffte dies und versenkte den Ball. Schiedsrichter Gökhan Özer gab den Treffer, war aber in den verbleibenden 70 Minuten unsicher. Es war den Spielern zu verdanken, dass die Begegnung in normalen Bahnen ablief.

SG Hettingen/Inn. - SGM FC Krauchenwies II/SV Hausen 5:1 (4:1). - Tore: 1:0 Florian Flöß (20.), 2:0 Heiko Stauss (30.), 3:0, 4:0 Dangel (39./43.), 4:1 Eigentor (44.), 5:1 Dangel (87.). - BV: Florian Flöß muss ins Krankenhaus eingeliefert werden (60./SGH/I.). - Z.: 100. - Die Verletzung von Spielführer Florian Flöß, der mit Verdacht einer schweren Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht wurde, war für Trainer Uli Theuer nach der Begegnung wichtiger wie das Zustandekommen des klaren und am Ende ungefährdeten Erfolgs. Flöß selbst hatte seine Truppe mit dem 1:0 Front gebracht. Stauss und Dangel sorgten für klare Verhältnisse bis zur Pause. Nach dem Wechsel war dann klar, dass man sich auf die kommenden zwei Spiele Bolstern und Blönried/Ebersbach einstellen kann. Der Gastgeber verwaltete nach Angaben von Trainer Theuer das Ergebnis.

SV Bronnen – SC Türkiyemspor Saulgau 2:1 (0:0). - Tore: 0:1 Emin Yilmaz (19.), 1:1 Dominik Brillert (55.), 2:1 Bubacarr Njie (90+4). - Z.: 80. - Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt für Bronnen. Mit einem Last-Sekunde Tor von Bubacarr Njie zwang die Truppe Türkiyemspor in die Knie. Ansonsten: Viele Abspielfehler im Mittelfeld, ein Unparteiischer, der dem Spiel zu keiner Sekunde gewachsen war und viel Unruhe von den Trainerbänken verhinderten eine ligawürdige Begegnung. Die Führung von Yilmaz glich Dominik Brillert kurz nach der Pause aus. Chancen von Türkiyemspor durch Dan und Yilmaz sowie Topal beantwortete Bronnen mit Chancen durch Thiel und Rene Bravo. Als alles mit einem Unentschieden rechnete, sah Bubacarr Njie, dass Gästekeeper Zachmann zu weit vor seinem Tor stand. Mit einem unhaltbaren Schuss unter die Latte zum 2:1 war die Partie beendet. - R.: 1:0

KFH Kettenacker – SV Ennetach 3:4 (2:1). - Tore: 1:0 Alexander Sauter (14.), 1:1 Marc Gruber (18.), 2:1 Armin Steinhart (24.), 3:1 Alexander Sauter (58.), 3:2 Eigentor (62.), 3:3,3:4 Heinzler (75./90. +4). - Z.: 150. - Ein völlig deprimierter, spielender Pressesprecher Matthias Schmid sagte. „So was habe ich lange nicht mitgemacht. Da bietet sich uns die Chance, den in Langenenslingen zu vergolden, wir führen mit 3:1, haben nach dem 3:3 durch Alex Sauter Pech mit einem Pfostenschuss und verlieren gegen effektiv spielende Ennetacher. Ein Sonntagnachmittag sollte anders aussehen“, sagte Schmid. Die Begegnung stand auf einem sehr guten Niveau, der nicht anzumerken war, dass zwei Kellerkinder gegeneinander spielen. Der KFH sah wie der der sicherer Sieger aus, aber Ennetach legte hohe Effektivität an den Tag. - R.: 3:6

TSV Scheer – SV Langenenslingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Tobias Dangel (71.). - Z.: 80. - „Ich wollte nach der 0:5-Klatsche gegen Kettenacker von der Mannschaft eine Reaktion sehen. Das hat sie bewerkstelligt, sodass ich mit dem knappen Sieg nun zufrieden in den Ochsen nach Scheer gehen kann“, sagte Gästetrainer Markus Bednarek nach der Partie. In einem fairen Derby war von der Verunsicherung nach der klaren Niederlage nichts zu spüren, obwohl Langenenslingen zahlreiche Spieler ersetzen musste. Möglichkeiten von Scheer waren vorhanden, so verpasste Florian Lehr in der ersten Halbzeit das 1:0. Aber auch Christian Lehr hatte in der zweiten Halbzeit die Führung auf dem Fuß. Beide Trainer waren sich schon in der Pause einig mit der Aussage: Wer das erste Tor schießt, gewinnt. Tobias Dangel war es vorbehalten, einen maßgeschneiderten Eckball von Fabio Stehle zum Tor des Tages abzuschließen. - R.: 0:4

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - TSV Gammertingen 7:0 (5:0). - Tore: 1:0, 2:0 Hahn (8./31.), 3:0 Manuel Stroppel (33.), 4:0 Back (34.), 5:0 Hahn (42.), 6:0 Christof Grof (70.), 7:0 Manuel Stroppel (79.). - Z.: 100. - Mit dem letzten Aufgebot angereist, waren die Gäste zunächst bestrebt den Hausherren so wenig wie möglich Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Dieses Vorhaben scheiterte, als Grof und Boos Hahn in Position brachten, der zum 1:0 abschloss. Das 2:0 war wiederum Hahn vorbehalten, der in der zweiten Halbzeit noch einen weiteren Treffer setzen konnte. Bis zur Halbzeit legte der Gastgeber die Grundlage zu einem ungefährdeten Sieg, den der FC 99 in Halbzeit zwei verwaltete. - R.: ausgefallen

SV Bolstern – SV Braunenweiler 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Appeltauer (4.), 1:1 Winkhart (47.), 2:1 Rist (65.), 3:1 Korbinian Wetzel (87.).--Z.: 100. - „Mit Absicht habe ich in der Vorbereitung auf dieses Spiel die Worte Derby und Lokalkampf nicht in den Mund genommen. Prompt hat es mit einem Dreier geklappt. Ich sollte dies öfter machen“, sagte nach der Begegnung Bolsterns Trainer Andreas Reisser. Nach einem guten Beginn spielte Kleiner auf Appeltauer - 1:0 (4.). Braunenweiler versteckte sich nicht, Schauperl hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch er scheiterte frei vor Ostermaier. Die Gäste blieben dran - und glichen im zweiten Durchgang aus. Winkhart nutzte eine Lücke - 1:1 (47.). Bolstern wollte keine dritte Niederlage hintereinander: Kleiner bediente Rist, der zum 2:1 traf (65.). Den letzten Assistpunkt des Tages sicherte sich Rist selbst, der Wetzel sah und dieser vollstreckte. - R.: 1:4

SV Renhardsweiler – SG Blönried/Ebersbach 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Lorenz Weiß (8.), 0:2 Linus Weiß (71.). - BV: Fabian Rädle (60./SVR) verschießt FE. - Z.: 170. - Der SVR und die Elfmeter - ein heikles Thema. In dieser Saison ein eigenes Kapitel: Acht verschossene Elfmeter, davon drei gegen die SG Hettingen/Inn. Auch gegen den zweiten Titelanwärter klappte es nicht. Schon für das 0:1 musste ein Standard der Gäste herhalten: Lorenz Weiß schlug den Ball aus dem Halbfeld aus 35 Metern und plötzlich war der Ball drin. Renhardsweiler reagierte mannschaftlich geschlossen und verlangte den Gästen alles ab. Dann hatte Rädle die Möglichkeit zum Ausgleich ... und vergab. Blönried/Ebersbach entschied das Derby mit einem Konter und dank Linus Weiß, ehe beide Mannschaften zusammen im Sportheim den Tag sportlich-fair beschlossen. - R.: ausg.

Spielfrei: FV Fulgenstadt