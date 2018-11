Kaufland-Zufahrt über Kreisverkehr

Mindestens einmal in der Woche landet bei Tobias Böhringer und Lukas Miller die alltägliche Arbeitskluft in der Ecke. Dann gehen die beiden jungen Männer ihrem Zweitjob, ihrer Leidenschaft für Musik nach: Als DJs feuern sie im Laupheimer Club „B30“ und mittlerweile auch in ganz Süddeutschland, in Österreich und Kroatien die Besucher mit ihren Mashups an.

Freitagabend, 18 Uhr: Noch ist das „B30“ leer; die ersten Clubgänger werden für 23 Uhr erwartet.