Katharina und Michael Buchholzerfeiern goldene Hochzeit

Auf 50 gemeinsame Ehejahre können Katharina und Michael Buchholzer zurückblicken. Zur goldenen Hochzeit gratulierte auch der Erste Beigeordnete der Stadt, Richard Striegel.

„Wir haben in den 50 gemeinsamen Jahren Höhen und Tiefen erlebt, man könnte darüber einen ganzen Roman schreiben“, sagt Michael Buchholzer. Wer die Lebensgeschichte von Katharina und Michael Buchholzer hört, kann das nachvollziehen. Am 1. Mai konnten sie ihre goldene Hochzeit im Kreise ihrer großen Familie feiern.

Begonnen hat der gemeinsame Lebensweg im kleinen Siebenbürger Dorf Bekoktem in Rumänien. Beide wurden dort geboren und waren Nachbarn. Sie erlebten als Kinder und Jugendliche eine Zeit, die von Not und Hunger geprägt war. Der 1933 geborene Ehemann erinnert sich an die schwere Zeit nach dem Krieg. Der Vater wurde fünf Jahre lang zur Zwangsarbeit nach Russland verschleppt. Er fehlte der Familie sehr, sodass die Mutter und die vier Kinder in den Kollektiven des sozialistischen Staates arbeiten mussten, um zu überleben.

Arbeit in der Landwirtschaft

Während die junge Katharina in Kronstadt eine Ausbildung zu Bienenzüchterin absolvierte, um anschließend in der Landwirtschaftlichen Genossenschaft (LPG) für 180 Bienenvölker verantwortlich zu sein, erlernte Michael den Beruf des Traktoristen, um dann für ein Landwirtschaftskollektiv zu arbeiten. 1965 läuteten in der Heimatgemeinde die Hochzeitsglocken. Noch im rumänischen Siebenbürgen kamen zwei Töchter und zwei Söhne zur Welt. Über 90 Prozent der sächsischen Bevölkerung haben bis heute Rumänien verlassen. Dies tat 1987 auch eine der Töchter, die heute in Pfullendorf lebt. Die Familienzusammenführung folgte im Jahr1990, als der Rest der Familie nach hartem Kampf um die Ausreise aussiedelte. Nach Zwischenstationen in Nürnberg und Kassel kam die Familie nach Bad Saulgau, wo sie in der ehemaligen Lehreroberschule ihre erste Unterkunft und bei Bad Saulgauer Firmen bis zu Pensionierung Arbeit fanden.

Heute fühlen sie sich in ihrer Wohnung in der Rosa Hürner-Straße wohl. Auch wenn Katharina Buchholzer nach zwei Schlaganfällen gehandicapt ist, ist ihr Lebensmut und Humor ungebrochen. Selbst Reisen kann sie dank der tatkräftigen Unterstützung ihres Sohnes weiterhin unternehmen. So wird die verspätete Reise zur goldenen Hochzeit demnächst nach Wien führen. Mit Richard Striegel stieß das Paar nicht nur auf das halbe Jahrhundert des gemeinsamen Weges an, sondern auch auf 25 Jahre Bürgerschaft in ihrer neuen Heimat Bad Saulgau.