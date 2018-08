Kastanienfest lockt mit Partynacht, Dennete und Blasmusik

Die unterschiedlichsten Stilrichtungen der Blasmusikszene gibt es in diesem Jahr beim traditionellen Kastanienfest des Musikverein Fulgenstadt, das vom 31. August bis 3. September auf dem Kirchplatz stattfindet, zu hören.

Bevor die Blasmusik zu ihrem Recht kommt, startet das Fest am Freitagabend mit der Partynacht „Summer Night Beats“. Das Publikum darf sich dabei auf kühle Getränke und gute Musik vom DJ-Team Sound4Party.net freuen.

Mittlerweile eine feste Größe beim Kastanienfest ist das samstägliche „Viere Bier“, bei dem es ab 16 Uhr nicht nur die leckeren Dennete gibt, sondern auch die beiden Musiker des Oberlandduo’s ganz im Stile einer Wirtshausmusik von Tisch zu Tisch ziehen, um die Gäste zu unterhalten. Ab 18 Uhr gibt es dann ein musikalisches Debüt. Erstmals spielen Fulgenstadter Musikerinnen und Musiker in einer Oberkrainer Besetzung auf. Im Anschluss daran gibt es dann von der Gesamtkapelle unter der Leitung von Edwin Bentele in Anlehnung an die Egerländer Musikanten von Polka bis Marsch alles, was das Musikerherz begehrt.

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, bei dem der Musikverein Wald seine musikalische Visitenkarte abgibt. Die Küche kann an diesem Tag kalt bleiben, denn die Helferinnen und Helfer um Vorstand Rolf Zubler servieren wieder einen leckeren Mittagstisch mit Geschnetzeltem sowie Hackbraten und im zum Café umfunktionierten Proberaum eine genussreiche Kaffee- und Kuchentafel.

Zum Abschluss des Festes gibt es schließlich am Montag ab 17 Uhr den Feierabendhock mit Dennete, Wurstsalat und Tellersülze und verbilligten Preisen, bevor dann um 19.30 Uhr die für ihre gute Unterhaltungsmusik bekannten Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld zum Finale aufspielt.