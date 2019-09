Kastanienfest überzeugt mit Musik und einem breiteren Angebot an Speisen

„Happy Music“, einer der Erfolgstitel von James Last, ist nicht nur das Eröffnungsstück bei der Premiere der neu formierten FuMu-Bigband gewesen, sondern auch die musikalische Botschaft des Kastanienfestes des Musikvereins Fulgenstadt, das in diesem Jahr mit einigen Neuerungen aufwartete. Die augenfälligste war der Umzug vom Kirchplatz in und um die Mehrzweckhalle. Einhergehend damit: ein breiteres Angebot von Speisen, möglich gemacht durch die gute Kücheneinrichtung der Halle.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war das Wetter beim Feststart mit den Fulgenstadtern gut. So war der freitäglichen Kultparty „Summer-Night-Beat“ eine wahrliche Sommernacht hold. Die DJs von Sound4Party.net sorgten von Charts über Hip-Hop und Rock für Stimmung und das sommerliche Wetter für den Umsatz an kühlen und coolen Getränken. Zum „Vierebier“ kamen am Samstagnachmittag die Besucher in erfreulicher Zahl, um sich vom „Oberlandduo“ Edwin Bentele und Edmund Butscher unterhalten zu lassen. Ganz im Stile einer Wirtshausmusik, völlig ohne Technik auskommend, servierten sie ihre Musik und sorgten für Startstimmung.

Während die FuMu-Oberkrainer die Musik des slowenischen Komponisten und Bandleaders Slavko Avsenik spielten, fanden sich zum Kastanienfest wieder Musiker zusammen, um mit dem Sound ganz im Stil der „Viller Spatzen“, einer Mischung aus Oberkrainer und Egerländer Musik, zu unterhalten – sinnigerweise mit dem Eröffnungstitel „Viller Spatzen spielen auf“. Immer wieder neue Überraschungen bei der musikalischen Unterhaltung der Gäste gibt es vom rührigen Dirigenten Edwin Bentele. In diesem Jahr war es die 13-köpfige FuMu-Bigband, die sich der moderneren Bläsermusik, insbesondere den Hits des legendären Bandleaders James Last widmete.

Die abwechslungsreiche Musik der drei Formationen mit den unterschiedlichen Stilrichtungen bewiesen die Bandbreite der musikalischen Arbeit in Fulgenstadt und kam bei den Zuhörern, die statt dem „Platz an der Sonne“ die Musik in der Halle bevorzugten, gut an. Gut kamen auch Speis und Trank an, insbesondere die ofenfrische Dennete und der Wurstsalat, sodass die zahlreichen Helfer gut beschäftigt waren.

Dass es richtig war, die Mehrzweckhalle zu nutzen, bestätigte der am Sonntag einsetzende Regen samt Temperaturrückgang. Den Start in den Tag bildete der Festgottesdienst, der von Dekan Peter Müller zelebriert und von der Kirchenband mit rhythmischen Liedern mitgestaltet wurde. Am richtigen Platz und zur richtigen Zeit das Richtige zu tun sei das Gebot der Stunde, so Müller in seiner Predigt, bei der er das Leben in der Kirche, aber auch die Veränderungen in unserer Gesellschaft auf den Prüfstand stellte. „Wir Menschen brauchen eine Aufgabe, ein Ziel und Visionen, damit unsere Wege des Lebens gut werden“, so sein abschließendes Credo.

Beim Frühschoppen sorgte der Musikverein Fronhofen unter der Leitung von Helmut Haid mit einer bunten Palette an unterhaltsamer Musik von der „Böhmischen Liebe“ bis zum „Fliegermarsch“ und dem Schlagermedley „80er-Kult(-Tour)“ für Unterhaltung. Der Mittagstisch, das Gute aus der Grillecke und das vielfältige Kuchenbüfett im Foyer, das zum Kaffeehaus umfunktioniert worden war, waren die Garanten dafür, dass niemand hungrig das Kastanienfest verlassen musste.