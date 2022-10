Karl-Heinz Damerow: „Einstellung und Vorbereitung sind ausbaufähig“

Heinz-Harald Damerow (Foto: privat) ist seit dieser Saison Trainer beim FC Inzigkofen/Vil./Engelswies 99. Damerow arbeitete zur Jahrtausendwende als Personenschützer in Algerien und war parallel Co-Trainer beim algerischen Erstligisten CRB Belcourt, wo er seinen Beitrag leistete, dass der Verein algerischer Meister wurde. SZ-Mitarbeiter Mehmet Kacemer fragte beim Trainer-Routinier nach.

Was verschlägt Heinz-Harald Damerow in die Kreisliga A im Bezirk Donau?

Die Trainerbörse, in der ich meinen Namen hinterlegt hatte. Ein Bekannter stellte dann den Kontakt zum FC Inzigkofen/Vil./Eng. 99 her.

Momentan steht der FC 99 auf einem direkten Abstiegsplatz. Das werden Sie sich sicher anders vorgestellt haben...

So ist es. Die Situation ist nicht einfach. Beleuchtet man die Hintergründe, sind gleich mehrere Faktoren ausschlaggebend. Die Einstellung und die Vorbereitung auf das Spiel und auch aufs Training sind sicher ausbaufähig. In den unteren Ligen kann man mit einer gesunden Einstellung und großem Trainingsfleiß einiges erreichen. Im oberen Amateurbereich, wo ich überwiegend gearbeitet habe, kommt noch die Taktik hinzu. Und die hat in den vergangenen Jahren immer weiter an Bedeutung gewonnen.

Sie habe fußballerisch schon ganz andere Zeiten und Abschnitte erlebt, haben internationale Luft geschnuppert?

35 bis 40 Jahre habe ich höherklassige Vereine wie den FV Donaueschingen oder den FC Singen in der Landesliga und der Verbandsliga trainiert. Als einen Höhepunkt kann ich den Lebensabschnitt in Algerien nennen. Dort war ich zwischen 1999 und 2001. Unter professionellen Bedingungen war ich Co-Trainer eines algerischen Vorort-Vereins, dem CR Belouizdad Belcourt, in der Hauptstadt Algier. Wir waren eine verschworene Mannschaft und haben es tatsächlich geschafft, nach Jahren erstmals die algerische Meisterschaft zu holen. Den Kontakt zum Verein hatte die deutsche Botschaft hergestellt. Ich arbeitete in Algerien als Personenschützer. Über den DFB und den algerischen Sportminister vermittelte ich den ehemaligen algerischen Nationalspieler und Kapitän Lakhdar Belloumi (erzielte das Siegtor beim 2:1-Sieg der Algerier gegen Deutschland bei der WM 1982, d. Red.) zum Trainerlehrgang bei Erich Ruthemöller in der Sportschule in Leipzig. Und der algerische Sportminister vermittelte mich danach an den algerischen Erstligisten CRB. Es war in Algerien eine ereignisreiche und turbulente Zeit, man macht seine Erfahrungen, die man später auch brauchen konnte.

Zurück in die Kreisliga A. Angesichts von mindestens vier Absteigern sieht es so aus, als ob der FC Inzigkofen sich bis zur Winterpause schwer tun könnte, sich aus dem Tabellenkeller zu verabschieden.

Das sehe ich nicht ganz so. Zum einen haben wir, denke ich, bisher gegen die stärksten Mannschaften der Liga gespielt. Bis zur Winterpause kommen nun die Mannschaften, die unsere Kragenweite sind. Aber auch hier gilt mein Grundsatz: Wenn wir die Prioritäten nicht anders setzen, werden wir aus dem Tabellenkeller nicht rauskommen. Mit der Einstellung einiger Spieler bin ich bisher nicht zufrieden. In der Mannschaft - und zwar in allen Mannschaftsteilen - steckt mehr, als sie bisher gezeigt haben. Davon bin ich überzeugt und wenn die Mannschaft es annimmt - da bis zur Winterpause nur noch sogenannte Sechs-Punktespiele anstehen, werden wir einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen.