Karl-Anton Menner wird zum Ehrenmitglied ernannt

„Wir haben 2017 ein facetten- und auftrittsreiches aber auch erfolgreiches Vereinsjahr erlebt, bei dem die drei Chöre gute Botschafter des Chorgesangs aber auch der Ortschaft waren“, hat der Vorsitzende Roland Burth bei seinem Jahresrückblick anlässlich der Hauptversammlung des Liederkranzes Bolstern am Freitag festgestellt.

Die traurigste Facette des Jahres sei der Abschied von den langjährigen Fördermitgliedern Josef Härle und Karl Pfänder gewesen. Ihnen galt das Gedenken zu Beginn der gut besuchten Versammlung. Im Mittelpunkt der Aktivitäten der 104 Sänger aller Generationen in den drei Chören standen der Auftritt des DeJuChoBo beim Theaterstück „Wie im Himmel“ mit den Schauspielern der Landesbühne Tübingen in der Stadthalle Bad Saulgau, der Auftritt des Kinderchores bei der „Klingenden Mainau“, das Weihnachtsmusical „Stern über Bethlehem“, das Sommerseenachtsfest, das Weinfest und der Weihnachtsmarkt.

Der Kassenbericht des Schatzmeisters Bernhard Tyborski zeigte trotz vieler Ausgaben ein positive Entwicklung. Dies bestätigten auch die beiden Kassenprüfer Klaus Häußler und Edmund Steinhauser. Sehr zufrieden zeigte sich Chorleiterin Ulrike Keßler mit der Leistung ihrer Chöre, aber auch mit dem Chorprobenbesuch. In 28 Chorproben hat sich der 38-köpfige Kinderchor auf seine Auftritte vorbereitet. Auf 35 Singstunden brachten es die 50 Chormitglieder des DeJuChoBo.

Männerchor sucht Verstärkung

Bei 36 Chorproben brachten es die Mannen des Männerchores auf eine Anwesenheit von 92 Prozent. Leiterin Ursula Jankowski war darüber und auch über die Qualität der Auftritte voll des Lobes, auch wenn sie nicht verheimlichte, dass dem 16-köpfigen Chor weitere Sänger gut täten. Für die besonders fleißigen Sänger in den beiden Erwachsenenchören gab es kleine Aufmerksamkeiten. Im DeJuChoBo waren es Sabine Mors, Christine Längle, Hansi Braun, Roland Burth und Elvira Gittinger, die mit nur einer oder ganz ohne Fehlprobe auskamen. Im Männerchor haben Paul Arnold, Anton Fürst, Bruno Michelberger und Paul Mohn nie gefehlt.

Seit 50 Jahren singt Karl-Anton Menner im Männerchor. Dafür wurde er an diesem Abend zum Ehrenmitglied ernannt. Bei den anstehenden Wahlen wurden der Kassier Bernhard Tyborski und der Vertreter der fördernden Mitglieder Edmund Steinhauser in ihren Ämtern bestätigt.

Chorserenade als Höhepunkt

Für Mathias Rist folgt Andrea Trautmann als stellvertretende Vorsitzende. Im Beirat erhielten Mathias Rist als Elternvertreter des Kinderchores, Dieter Niederer für den Männerchor und Martin Wölfle für den DeJuChoBo sowie Edmund Steinhauser als Sprecher der fördernden Mitglieder das Vertrauen.

Nach der Entlastung durch Ortsvorsteher Anton Störk und den Wahlen galt der Fokus den anstehenden Aufgaben in 2018. Das Highlight wird die Mitwirkung bei der Chorserenade am 16. Juni in Ostrach sein. Auch das 40. Weinfest am 15. und 16. September verspricht mit dem Programm „Best of 40“ einiges. Im Ausblick auf das 160-jährige Jubiläum in 2019 stellte Roland Burth die bisherigen Planungen vor. Ortsvorsteher Anton Störk bezeichnete den Liederkranz als das kulturelle Aushängeschild und als Beispiel für gute Nachwuchsarbeit und wünschte dem Verein weiterhin viel Erfolg. Diesen Wünschen schlossen sich auch Edmund Steinhauser für den Sportverein und Sandra Vochatzer für den Heimat- und Narrenverein an.