Karin Heinzler hofft auf viele Klicks

Karin Heinzler aus Hochberg ist für den deutschen Engagementpreis nominiert worden. Die 32-jährige engagierte Sportschützin hat beim Schützenverein Wolfartsweiler der Jugendarbeit neuen Elan verliehen.Mit Sommerbiathlon, einer Kombination aus Laufen und Sportschießen, begeisterte sie Jugendliche für ein neues Hobby. Der Gewinner des Deutsches Engagementpreis 2018 wird durch ein Online-Voting ermittelt. Karin Heinzler hofft auf möglichst viele Klicks auch von Lesern der Schwäbischen Zeitung.

Karin Heinzler ist im Rennen um den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2018. Bis 22. Oktober kann online abgestimmt werden. Für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen wurde die 32-Jährige Karin Heinzler, weil sie im vergangenen Jahr als Vorbild 2017 ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung erhielt sie nicht von ungefähr. Vor zwei Jahren übernahm sie den Posten der Jugendleiterin bei den Wolfartsweiler Schützen. Damals lag die Nachwuchsarbeit des Vereins praktisch am Boden. Heute sind diese Sorgen Geschichte. Mit Sommerbiathlon, der Kombination aus Laufen und Schießen, begeisterte Karin Heinzler über 20 Jugendliche. Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement der Menschen in Deutschland.

Der Link zum Online-Voting: