Kaplan, Moß und Fischer holen Silber

Target-Sprint auf hohem Niveau. Das haben die Zuschauer am vergangenen Wochenende in Starzach gesehen. Dort wurde der erste Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaft in Changwon (Korea) und die internationalen Wettkämpfen in Italien, Deutschland und Großbritannien ausgetragen. Gleichzeitig wurden im Rahmen dieser Wettkämpfe auch die Meisterschaften des Württembergischen Schützenverbandes in dieser Disziplin ausgetragen. Der schnellste Württenberger war automatisch Verbandsmeister. Drei Athleten aus Ennetach und Wolfartsweiler sammelten Medaillen. Debütant Philipp Kaplan holte genauso Silber wie Stefan Moß und Anja Fischer. Ganz nebenbei konnten die Sportler aus Baden-Württemberg das Ticket für die deutschen Meisterschaft lösen.

Seit Dezember haben sich die Sommerbiathleten aus Ennetach und Wolfartsweiler sehr intensiv auf die neue Wettkampfsaison vorbereitet. Sehr erfreulich und leistungsfördernd ist die Tatsache, dass die leistungsorientierten Athleten dieser beiden Vereine sich zusätzlich zum Vereinstraining zweimal wöchentlich zu einem gemeinsamen Training treffen. Im Target-Sprint sind Tempo und Konzentration gefragt, denn die Sportler müssen zweimal, jeweils nach Laufrunden von 400 Meter, schnellst möglichst fünf Klappscheibenziele treffen, bevor sie auf die 400m Schlussrunde dürfen.

Bei den Junioren II (Jahrgänge 2000 und 2001) schaffte Philipp Kaplan (SV Wolfartsweiler) eine kleine Sensation. Durch eine sehr gute Leistung am Schießstand erkämpfte er sich den zweiten Platz der Württemberger Starter und wurde mit Silber dekoriert. Dies ist für das junge Wolfartsweiler Sommerbiathlon-Team die erste Medaille bei einer Landesmeisterschaft.

Stefan Moß (SGi Ennetach) ging bei den Junioren I (Jahrgänge 1998 und 1999) an den Start und konnte vor allem läuferisch überzeugen. Er schaffte souverän den Sprung ins Finale und erreichte dort den sehr guten achten Platz. In der Landeswertung bedeutete dies den zweiten Platz und somit konnte der Schützenkreis Saulgau die zweite Silbermedaille feiern.

Hochkarätiges Frauenrennen

Anja Fischer (SGi Ennetach) startet im zweiten Jahr bei den Frauen und konnte zu Saisonbeginn gleich überzeugen. Die sechs WM-Teilnehmerinnen des vergangenen Jahres zeigten in den Vorläufen ihre Klasse und belegten dann auch im Finale die ersten sechs Plätze. Anja Fischer erreichte im Finale den ausgezeichneten fünften Platz. Durch einen Fehler beim letzten Schuss musste Anja Fischer die Lokalmadatorin Judith Wagner vorbeiziehen lassen und lag im Ziel nur 4,8 Sekunden hinter der Landesmeisterin aus Starzach und gewann die Silbermedaille. Die nationale Qualifikation gewann Jana Landwehr (Dortmund) vor Anita Flack (HSG München). Bei den Männern gelang Gerd Miller (SV Wolfartsweiler) und Szymon Konieczny (SGi Ennetach) ein vielversprechendes Biathlondebut. Die Plätze 19 und 21 in der nationalen Wertung bedeuteten für die Landesmeisterschaft die Plätze acht und neun. Es siegte in einem hochklassigen Rennen Dominik Hermle (SC Gosheim).

Anja Fischer wird die weiteren Qualifikationswettkämpfe zur ISSF-Target-Sprint-WM in Köln und Hannover bestreiten. Die anderen Biathleten aus Ennetach und Wolfartsweiler starten in den nächsten Wochen in Boll und Weiden bei zwei Wettkämpfen um den Baden-Schwaben-Cup, um dann für die deutsche Meisterschaft vom 22. bis 24. Juni in Suhl optimal vorbereitet zu sein.