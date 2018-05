Kann man so machen: Riedlingen feiert schon mal

Der TSV Riedlingen hat am Sonntag den Titel in der Kreisliga A 1 und die Rückkehr in die Bezirksliga gefeiert. Bei drei verbliebenen Spielen Riedlingens und des Hauptkonkurrenten SV Betzenweiler, neun Punkten und satten 48 Toren Vorsprung gab es die berühmten Bierduschen. Kann man mal so machen. Aber: Der VfL Munderkingen lieferte in der ersten Halbzeit bei Tabellenführer eine sehr gute Leistung ab. Die Mannschaften auf den folgenden Plätzen, der SV Betzenweiler und die SG Öpfingen, gewannen ihre Auswärtsspiele, Öpfingen erhält sich seine theoretische Chance auf Platz zwei. Ein Lebenszeichen senden die SF Bussen, die SpVgg Pflummern-Friedingen wurde einmal mehr vom FC Schelklingen/Alb deklassiert. Der SV Oggelsbeuren droht, nicht vom Abstiegs-Relegationsplatz wegzukommen.

TSV Riedlingen - VfL Munderkingen 5:2 (1:2). - Tore: 0:1 Hossam Khalil (12.), 0:2 Markus Ottenbreit (34.), 1:2 Dennis Altergot (45.), 2:2 Fabian Ragg (47.), 3:2 Dennis Retundy (61.), 4:2 Felix Schmid (67.), 5:2 Tobias Widmer (88.). - Der TSV tat sich anfangs schwer gegen Munderkingen. Man hatte den Eindruck, als ob das Pokalspiel gegen Neufra noch in den Knochen steckte. Nach einer knappen halben Stunde war Munderkingen auch verdient mit 2:0 in Führung. Trainer Hans Hermauntz ließ Johannes Hassler und Philip Baier von Beginn an spielen. Dennis Altergot konnte den Anschlusstreffer erzielen (44.). Anschließend bot sich den Zuschauern ein anderes Spiel. Der TSV war nun klar überlegen. In er 61. Minute war es Dennis Retunskij, der den TSV das erste Malin Führung brachte. Munderkingen mühte sich, hatte aber keine Chance mehr. Felix Schmid erhöhte auf 4:2 (68.), der seit Wochen starke Tobias Widmer belohnte sich nach starker Einzelleistung mit dem 5:2 (88.). Nach dem Spiel gab es eine Bierdusche für Trainer Hans Hermanutz. Und danach wurde gefeiert. Mehr zu den Feierlichkeiten in Riedlingen in einer unserer nächsten Ausgaben.

SV Oggelsbeuren - SV Betzenweiler 1:6 (0:4). - 0:1 Fabian Argo (15.), 0:2, 0:3 Marius Rudolph (17., 34.), 0:4 Viktor Hasenkampf (37.), 0:5 Benjamin Argo (56.), 1:5 Stefan Schweizer (75.), 1:6 Marius Rudolph (87.). - Nach Aussage von Oggelsbeurens Abteilungsleiter waren die Gäste eindeutig die bessere Mannschaft und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen. - Reserven: 0:5.

SpVgg Pflummern-Friedingen - FC Schelklingen/Alb 0:11 (0:6). - Tore: 0:1 Christoph Österle (5.), 0:2, 0:3, 0:4 Andre Kley (12., 19., 32.), 0:5 Timo Rothenbacher (35.), 0:6 Dominic Blankenhorn (41.), 0:7 Jochen Wetzel (57.), 0:8 Martin Gaus (59.), 0:9 Andre Kley (63.), 0:10 Timo Rothenbacher (83.), 0:11 Kevin Rothenbacher (84.). - Die SpVgg hat am Sonntag jegliche Gegenwehr vermissen lassen - nur wenige Spieler hatten auch nur annähernd Normalform. So kam gegen einen guten, aber keinesfalls sehr guten Gegner so ein Ergebnis zu Stande. - Z.: 30

Türkgücü Ehingen - SGM Ertingen/Binzwangen 4:4 (3:2). - Tore: 1:0 Tzafer Moustafa (17.), 1:1 Alexander Hecht (33.), 1:2 Steffen Kanthak (34.), 2:2 Tzafer Moustafa (37.), 3:2 Emre Berber (45.), 3:3, 3:4 Steffen Kanthak (53./FE, 62.), 4:4 Mehmet Kaplan (68.). - Bes. Vork.: Rot für Lukas Hecht. - Reserven: 2:2.

SF Bussen - SV Ringingen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Benjamin Beck (26.), 1:1 Raphael Müller (90+5). - „Leider wurden wir nicht für unser gutes Spiel belohnt“, sagte SF-Trainer Nico Gleich. Der Pfosten verhinderte einen Sieg des Gastgebers. - Res.: 3:0.

SV Dürmentingen - SG Öpfingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Tom Heimbach (50.), 0:2 Philipp Mall (90.). - Verdienter Auswärtssieg für die SG Öpfingen wobei der SV Dürmentingen mit viel Einsatz und Kampfgeist dagegen hielt ohne jedoch in den gesamten 90 Minuten offensiv gefährlich werden zu können. - R.: 0:4

SG Griesingen - SF Kirchen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Simon Grimm (28.), 1:1, 1:2 Jan Holl (48./67.). - R.: 6:1.