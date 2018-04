Kampf gegen die Relegation

Das hat es in der Kreisliga A, Staffel 2 auch noch nie gegeben. Es gibt keinen sportlichen Absteiger. Von jeweils zwei Vereinen, die eine Spielgemeinschaft in der kommenden Saison eingehen, muss der jeweilige „Juniorpartner“ in die B-Liga. Gesucht wird nach unten nur noch der Relegationsteilnehmer, derzeit der FCK/Hausen II.

SV Langenenslingen - KFH Kettenacker (So., 15 Uhr; Vorrunde: 2:1). - Vom Pech verfolgt wurde am Donnerstagabend der KFH, als ein Foul - nach Ansicht des KFH außerhalb des Strafraums - plötzlich Elfmeter gab. In Langenenslingen ist was drin.

SV Braunenweiler - FC Inzigkofen/Vil./ Eng. (So., 15 Uhr; 2:5). - Beide kommen nach eigenen Angaben auf dem „Zahnfleisch“ daher. Bei den Hausherren reichte es noch für einen Punkt, während der Gast dem Tabellenzweiten Hettingen in Halbzeit zwei den Vortritt lassen musste.

TSV Gammertingen - TSV Scheer (So., 15 Uhr; 4:0). - Beide kommen mit dem Spielrhythmus gut zurecht. Ohne Druck lässt es sich leben. Scheer will seinen einstelligen Platz behalten. Beide haben für die nächste Saison neue Partner und spielen zum letzten Mal so gegeneinander.

SV Ennetach - SV Bronnen (So., 15 Uhr; 1:3). - Mit etwas mehr Durchschlagskraft hätten beide am Donnerstagabend nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen. Auf ihrer Abschiedstournee soll für die Hausherren noch der eine oder andere Punkt her. Bronnen hat im Laufe der Saison gesehen, wo es den Hebel ansetzen muss und dazugelernt.

SC Türkiyemspor Saulgau - SG Hettingen/Inn. (So., 15 Uhr; 1:2). - Endlich: So langsam lichtet sich das Türkiyemspor-Lazarett. Der SCT kann seinen Kader aufstocken. Nachdem in Hettingen Trainer Theuer verlängerte, gilt es nun die Runde erfolgreich abzuschließen. Einzige Frage: Erster oder Relegation?

FC Krauchenwies/Hausen II - SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr; 0:1). - Nachdem die Abstiegsfrage geklärt ist, kommt diesem Spiel eine große Bedeutung zu. Der Gastgeber kann mit einem Dreier den Rückstand auf fünf Punkte verkürzen. Ansonsten liegt das Ticket fürs Relegationsspiel fast sicher am FCK-Schalter.

SGM Blönried/Ebersbach - FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr; 3:0). - Der Tabellenführer darf auch mal wieder ins Geschehen eingreifen. Verfolger Hettingen//Inn hat sich keine Blöße gegeben, und hat sich herangepirscht. Aber es bleibt beim Zweikampf um den Titel. Fulgenstadt hat sich aus der Abstiegszone befreit und kann so auch in Ebersbach antreten. Ziel bleibt ein einstelliger Platz.

Spielfrei: SV Bolstern