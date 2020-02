Kabarettist Andreas Müller begeistert in Bad Saulgau

Stammhörer von SWR 3 kennen Andreas Müller als Kabarettisten, Parodisten und Stimmenimitator. Auf seiner Tour durchs Ländle hat er in Bad Saulgau Station gemacht und der Tourismusbetriebsgesellschaft (TBG) ein proppenvolles Stadtforum beschert. Mit seiner rasanten Show sorgte er mehr als zwei Stunden lang für Hochstimmung.

Trotz einer Fülle von kulturellen Angeboten hat die TBG mit der Buchung von Andreas Müller erneut einen Volltreffer gelandet. Der Comedy-Programmchef vom SWR 3 begeistert nicht nur als stimmliches Multitalent im Radio, sondern stand im Stadtforum auch live seinen Mann. Müllers Programm lebte von aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft plus den zugehörigen Prominenten, die er gebührend aufs Korn nahm. Dabei packte er sie an ihren Schwachstellen, die er genüsslich ausschlachtete. Unterstützt wurde er durch die Einblendung großformatiger Fotos, die per Powerpoint über eine Leinwand flimmerten. Den gezeigten Personen – nicht immer im vorteilhaftesten Moment abgelichtet – legte der Stimm-Imitator Sprüche in den Mund, die beständig die Lachmuskeln reizten.

Schönste Posten Deutschlands

Zu Vorstellungsbeginn beklagte er die gegenwärtigen „disruptiven“ Zeiten, in denen Ordnung verlorengehe und alles wechsle. Prompt erschienen die Konterfeis von Ex-SPD Chefin Andrea Nahles und Sigmar Gabriel auf der Leinwand. Während Nahles spurlos von der Bildfläche verschwand, hat Gabriel sein Bundestagsmandat soeben mit einem Sitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bank vertauscht. Was Müller zu einer neuen Parteidefinition inspirierte: SPD stehe für Schönste Posten Deutschlands. Nur Verkehrsminister Andreas Scheuer denke nicht an Rücktritt. Dazu müsse man eben denken können. Gleich mehrmals bekam Ministerpräsident Kretschmann sein Fett ab. Am schönsten, als dieser „in Privatkleidung“ – deutlich sichtbar in Fasnetshäs mit Narrenkappe – vollmundig seine dritte Amtszeit ansagte. Häufig im Bild auch „Muddi Angie“, wie sie, leicht lispelnd, mit Verteidigungsministerin „Krampf-Knarrenbauer“ plauderte, versteinert neben Christian Lindner (FDP) die berühmte Raute formte oder den so begeistert twitternden Donald Trump busselte. Dabei erfuhr man, dass das Wort „twit“ im Englischen auch im Sinne von „Depp“ verwendet wird. Ein gefundenes Fressen für einen Kabarettisten.

Auch die Rechtschreibung lasse zu wünschen übrig. Gut zu sehen am „Dibblomadenpass“ des Boris Becker, den er den Ex-Tennisprofi nuschelnd präsentieren ließ. „Bobbeles“ gescheiterte Verbindung mit Ex-Gattin Lilly schlug den Bogen zur glücklichen Beziehung von Exkanzler Gerhard Schröder und Kim So-yeon, dem „Asia-Mädel und dem alten Mann“. Stand Müller vor der Pause in Jackett und Hose auf der Bühne, so präsentierte er sich danach in Sportdress und schwarzer Perücke als Jogi Löw, der die Fußballwelt kommentierte.

Selbstverständlich garniert mit badischem Akzent und zischendem Atemholen. Bezüglich des allzu häufig verletzten Stars Neymar hieß es: „Der liegt jo scho wieder. Bisch an Seggel ond an Daggel.“ Und natürlich gab er auch dem früheren Trainer der Deutschen Nationalmannschaft, Jürgen Klinsmann, eine mit, der jetzt bei Herta BSC die Parole ausgibt: „Mir send dia, wo gwinna wellet.“ Ein Kabinettstückchen war die Fotomontage, bei der Beatlesfreund Jogi Gitarre spielend inmitten der Pilzköpfe auf der Leinwand erschien und Andreas Müller am Keyboard „All you need is Löw“ intonierte. Dabei bewies er sich sowohl als versierter Pianist als auch als Sänger mit Rock-Röhre.

Heftiger Beifall

Das Ende der Veranstaltung nahte in Form eines Abspanns, bei dem das gesamte Promi-Klientel nochmals mit einem kabarettistischen Seitenhieb bedacht wurde. Heftiger Beifall bewies, dass sich die Zuschauer von Andreas Müllers One-Man-Show blendend unterhalten fühlten.