Kabarett- und Mundarttage starten mit Werner Koczwara

Mit einem Auftritt des Kabarettisten Werner Koczwara beginnen am Samstag, 17. November, die Kabarett- und Mundarttage im Stadtforum Bad Saulgau. Anschließend folgen bis Sonntag, 25. November, vier weitere Abende mit Witz und Humor, zum Lachen und zum Abschalten. Für Werner Koczwaras Auftritt verlost die „Schwäbische Zeitung“ fünf mal zwei Eintrittskarten.

Der Kabarettist umreißt mit seinem Programm „Für eine Handvoll Trollinger“ einen Zeitraum von Jahren – vom Wirtschaftswunder und der Wiedervereinigung bis zur Flüchtlingskrise der Gegenwart. Dabei verspricht Werner Koczwara eine atemberaubende Pointendichte. Er präsentiert ein kabarettistisch tiefschürfendes und dabei ungemein komisches Programm mit einem leichten Hang zu künstlerischer Anarchie. Die Besucher im Stadtforum fahren quasi mit dem Aufzug hinunter in die Hölle, wo sie ein restlos überforderter Teufel erwartet, der mit einer Horde frisch eingetroffener EU-Kommissare zu kämpfen hat. Sie erleben das wahrscheinlich indiskutabelste Kasperletheater der Bühnengeschichte.

Und ganz nebenbei erfahren die Besucher außerdem, was Männer und Frauen so richtig in den Wahnsinn treibt. „Für eine Handvoll Trollinger“ wird dargebracht in bundesweit verständlichem Oxford-Schwäbisch.