Küchenchef in Schweizer Fünf-Sterne-Hotel

Egon-Michael (Micky) Durach hat eine neue berufliche Herausforderung gefunden. Der ehemalige Küchenchef des Hotels Kleber Post in Bad Saulgau ist seit kurzer Zeit Küchenchef des Fünf-Sterne-Hotels Paradies in Ftan in der Schweiz. Seine Kochkurse im Kochstudio „Living Soft“ am Marktplatz in Bad Saulgau gibt er aber nicht auf. „Der Job in der Schweiz ist ein Saisonbetrieb“, sagt Durach. Anfang Oktober ist er wieder in Bad Saulgau.

Der Hotelname ist Programm. „Das ist einfach eine traumhafte Landschaft hier“, sagt Micky Durach, der als neuer Küchenchef des Luxushotels mit 20 Zimmern auf eine kreative Küche mit sorgfältig ausgewählten, hochqualitativen Produkten aus dem Engadin setzt – handwerklich perfekt gekocht mit einem spielerischen Umgang mit Traditionen. Aber das Kochen für Unternehmer, Großindustrielle und Schauspieler ist nur ein Teil seiner Arbeit. „Eine Prise Humor neben dem soliden kulinarischen Handwerk gehört auch dazu“, ergänzt Durach, der den Betrieb erst einmal kennenlernen wolle, bevor er weitere Entscheidungen trifft.

Vier Monate lang wird er während der Sommersaison seine Gäste verwöhnen, ehe er wieder nach Bad Saulgau zurückkehrt, wo er wieder Kochkurse im Kochstudio „Living Loft“ geben wird. „Im Sommer sind die Kochkurse weniger gefragt“, so Durach, der dann wieder ab Dezember seinen Job als Küchenchef im Hotel Paradies fortsetzen will. Und nach der Wintersaison 2017/2018 ist Durach dann auch schlauer, ob er sich eine längere Anstellung in der Schweiz vorstellen kann.

Kochkurse gibt er derweil auch in der Schweiz – in der vermutlich höchst gelegenen Kochschule Europas auf knapp 2000 Meter, auf einem 120 Jahre alten Herd eines umgebauten Schweinestalls. Nach den ersten Wochen sei der neue Job in der Schweiz genau das Richtige für ihn.