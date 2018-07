Käppeler: Nachwuchsschütze des Jahres

Jamie Käppeler aus der Schützenjugend des SV Wilflingen ist von der Redaktion der Südwestdeutschen Schützenzeitung zum Nachwuchsschützen des Monats Juni 2018 gewählt worden. Käppeler ist seit fünf Jahren in der Disziplin Luftpistole aktiv. Die ersten Grundlagen in dieser Sportart erwarb er sich in seinem Heimatverein SV Wilflingen. Die Ausbildung vertiefte Käppeler mit Trainer Alexander Jäger im Talentzentrum Altheim- Waldhausen. Aufgrund seiner guten Leistungen wurde er in den Landeskader des Württembergischen Schützenverbandes nach Ruit berufen. Er trainiert dort zusammen mit den besten Jungschützen Württembergs. Es folgten Siege bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften 2018 sowie ein Sieg beim Ranglistenschießen in der Altersklasse „Schüler“. Am 23. Juni nahm er - zusammen mit seinen Mannschaftskollegen vom Talentzentrum - an den Landesmeisterschaften in Stuttgart teil. Mit dem Rekordergebnis von 178 Ringen wurde er in der Disziplin Luftpistole Schüler-Landesmeister. Zwei weitere Schützen aus der Jugendabteilung des SV Wilflingen hatten sich für die Landesmeisterschaften qualifiziert. In der Altersgruppe der Junioren erreichte Nikolai Unger ebenfalls mit der Luftpistole (354 Ringe) den fünften Platz. Paul Gihr ging mit dem Luftgewehr in der Jugendklasse an den Start. In dem großen Starterfeld konnte er sich mit 363 Ringen im vorderen Drittel behaupten. Bei seinem zweiten Start in der Disziplin „Luftgewehr 3-Stellung“ gelang ihm mit 538 Ringen eine gute Platzierung im Mittelfeld. Jamie Käppeler hat sich mit seinem sehr guten Ergebnis sicher für die deutschen Meisterschaften in München qualifiziert.