Juniorinnen erringen souverän den Meistertitel

Am vergangenen Wochenende waren aufgrund des Bächtlefestes für den TC Bad Saulgau nur drei Mannschaften im Einsatz. Die Juniorinnen machten dabei die Meisterschaft perfekt, die Knaben gewannen in Aulendorf ihr erstes Spiel und die Senioren 50/1 wahrten durch einen Sieg in Söflingen eine kleine Chance für den Aufstieg, sind aber auf Schützenhilfe angewiesen.

Die Juniorinnen waren mit dem selbstgesteckten Ziel, um die Meisterschaft mitzuspielen, in die Saison gestartet. Am vergangenen Samstag vollendeten sie das Meisterstück mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den TC Stafflangen.

Darja Feofaneva (6:0, 6:0), die zudem noch bei den Frauen erfolgreich spielt, Lea Geßler (6:1, 6:0) und Laura Wendt (6:0, 6:0) gewannen ihre Einzel ohne Probleme, Emily Huber musste sich geschlagen geben. Nachdem die Doppel Feofaneva/Geßler und Wendt/Huber beide ihre Spiele gewannen, konnte auf die Meisterschaft angestoßen werden.

Zum Einsatz kamen zusätzlich Amanda Serban, Madeleine Trautmann, Karla und Lena Roensch.

Die Knaben um Mannschaftsführer Elias Gorskij holten sich im fünften Spiel das erste Erfolgserlebnisse. Arian Serban, Elias Gorskij und Liam Linder gewannen ihre Einzel. Ein weiterer Sieg des Doppels Serban/Gorskij machte den 4:2-Auswärtssieg gegen die SG Aulendorf perfekt.

Nach dem verlorenen Spiel in Eschach fuhr die Mannschaft Senioren 50/1 mit gemischten Gefühlen nach Söflingen. Das Team musste sein Spiel gewinnen, um weiterhin um die Meisterschaft mitspielen zu können. Oliver Gönner, Thomas Hipp und Karl Kowalewski gewannen ihre Einzel. Bruno Wetzel, Manfred Landig und Elmar Trunk mussten ihren Gegnern den Vortritt lassen. So mussten die Doppel über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Oliver Gönner/Thomas Hipp und Karl Kowalewski/Gernot Maier gewannen ihre Doppel und machten so den 5:4-Sieg perfekt. Am Samstag geht es nun zu Hause gegen den Tabellennachbarn TC Ösch-Weingarten. Nur bei einem Sieg und gleichzeitigen Ausrutscher vom TSV Eschach kann der Aufstieg noch geschafft werden.

Am letzten Spieltag der Verbandsrunde darf sich auch die erste Mannschaft der Frauen des TC Bad Saulgau berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg machen. Bei einem Sieg beim Tabellenzweiten Eschach kann die Mannschaft von Saskia Leone nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Ähnliches gilt für die Senioren 50/2 in Söflingen. Die Männer könnten nur noch bei einem Ausrutscher von Sigmaringen II und einem eigenen deutlichen Sieg Meister werden.