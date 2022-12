Vom Schlosser zum Ölproduzenten: Bad Saulgauer stellt eigenes Rapsöl her

Wer in Friedberg die Steigstraße befährt, entdeckt an einer Garage den Banner „Speiseöl direkt vom Hersteller“. Dahinter verbirgt sich das jüngste Start-up-Unternehmen im Bad Saulgauer Teilort, die Ölmanufaktur Schiller. Wie es zu dieser Gründung kam, schildert Andreas Schiller der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Obwohl nicht in der Landwirtschaft aufgewachsen, sind Landwirtschaft und Agrartechnik seine große Leidenschaft. So nutzte der gelernte Schlosser 2017 die Chance, eine mobile Mahl- und Mischanlage für Tierfutter zu übernehmen und sich selbstständig zu machen.

Beim sogenannten Schroten wird dem Tierfutter zur Staubminimierung Rapsöl zugesetzt. Zuerst das Rapsöl auf dem überregionalen Markt eingekauft, kam ihm, der auch schon bei der Rapsernte mit dabei war, die Idee, dieses Rapsöl für die Futtermischung selbst zu pressen. „Damit konnte ich regional angebauten Rapssamen direkt vom Bauern vor Ort einkaufen sowie das Öl immer frisch nach Bedarf pressen und auch lange Transportwege vermeiden“, sagt Andreas Schiller.

Learning by doing

Die Kenntnisse des Herstellungsprozesses eignete er sich durch intensives Literaturstudium und nach dem Prinzip Learning by doing an. Nach fünf Jahren Erfahrung mit der Herstellung dieser Futterbeimischung und so mancher Anregung durch Kunden kam die nächste Idee, als weiterer Geschäftszweig eine Ölmanufaktur zur Herstellung und Vertrieb von Speiseöl zu gründen.

Die Zertifizierung als Speiseölhersteller beim Regierungspräsidium Tübingen und beim Wirtschaftskontrolldienst des Landratsamtes Sigmaringen sowie die Schaffung einer Produktionsstätte mit den hygienischen und technischen Voraussetzungen waren die notwendigen Vorbereitungsschritte.

Wertvolle Inhaltsstoffe

In einem Produktionscontainer mit Presse und Tanks findet nun seit Juni dieses Jahres der Herstellungsprozess statt. Die Herstellung erfolgt im Kaltpressverfahren mit einer schonenden, aber zeitaufwendigen Klärung ohne Filter und ohne Zusatz von Fließhilfen. Das Ergebnis ist ein 100 Prozent naturbelassenes Rapsöl aus der Region.

Das Kaltpressverfahren sichert, dass die wertvollen Inhaltsstoffe wie Omega 3- und Omega-6-Fettsäuren optimal erhalten bleiben. Und nur so behält es seine goldgelbe Farbe und seinen typisch rapsartigen, an Nuss erinnernden Geschmack. Es eignet sich für die kalte und warme Küche. Sein samtig-nussiges Aroma kommt ganz besonders in Salaten, Dips und Marinaden zur Geltung, schildert Andreas Schiller die Anwendungsgebiete seiner Öle.

Echte Kräuter

Für Freunde der würzigen Öle hat er auch Chilliöl, Kräuteröl und Knoblauchöl auf der Basis des Rapsöls im Angebot. Verwendet werden dabei keine Aromen, sondern echte, getrocknete Kräuter. „Bei mir gibt es keinen Abfall“ – denn der ausgepresste Rapssamen wird als Rapskuchen in der Rindermast und Milchviehhaltung als eiweißreiches Futtermittel eingesetzt.

Samen werden teurer

Auch wenn der Vertrieb der Öle noch im Aufbau ist, ist der Verkauf hoffnungsvoll angelaufen. Derzeit sind vor allem die Hofläden der Region die Vertriebspartner. Sorgen machen dem Jungunternehmer derzeit die enormen Preissteigerungen bei den Einsatzstoffen und der Produktionskosten. So verteuerte sich der Rapssamen innerhalb kurzer Zeit von 350 Euro auf 650 Euro je Tonne.