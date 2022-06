Jungstörche werden mit Sendern ausgestattet

Die vier Storchenkinder im Horst der Buchhandlung Schwaaz-Vere am Marktplatz werden am Dienstag, 28. Juni um 10 Uhr von der Vogelwarte Radolfzell mit Sendern ausgestattet. Die Storchenbeauftragten Ute Reinhard und Renate Supp begleiten die Maßnahme. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau befördert das Fachpersonal mit der Drehleiter zum Horst, die Jungstörche werden herausgenommen und die Sender dann am Boden an den Vögeln fachgerecht werden. Gleichzeitig werden die Jungen beringt. Die Flugbewegungen der besenderten Störche können später im Internet verfolgt werden.