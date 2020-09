Junges Kunsthaus nimmt seinen Betrieb wieder auf

Das Junge Kunsthaus öffnet ab Montag, 14. September, wieder einige Klassen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

„Im Zuge der neuen landesweiten Corona-Verordnung wurden auch die Verordnungen für Musik- und Jugendkunstschulen angepasst, sodass ein Unterricht in den Räumen des Jungen Kunsthauses wieder stattfinden kann“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Vor Ort seien alle notwendigen Maßnahmen zum optimalen Schutz der Schüler und Dozenten getroffen worden. In der kommenden Woche werden alle Teilnehmer und Eltern vorab telefonisch oder per E- Mail darüber informiert, welche Klassen schon ab nächster Woche oder erst ab Oktober beginnen können. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Anmeldungen nimmt das Junge Kunsthaus ab sofort entgegen. Erreichbar ist die Jugendkunstschule unter der Telefonnummer 07581/52 66 56 sowie per E-Mail an die Adresse junges.kunsthaus@t-online.de.