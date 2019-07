Junge Philharmonie Oberschwaben eröffnet das Carl-Orff-Fest

Der Markdorfer Automobilzulieferer Weber Automotive hat wegen eines Streits zwischen dem Hauptgesellschafter Adrian und der Gründerfamilie Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Der französische Finanzinvestor und die Familie Weber konnten sich nicht auf die Bedingungen für die weitere Finanzierung einigen. Ardian macht der Gründerfamilie schwere Vorwürfe, die die Familie entschieden zurückweist. Es ist eine der größten Pleiten in der Auto-Branche in diesem Jahr.