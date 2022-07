Junge Mathematiker in Reutlingen ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim internationalen Mathematikwettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ hat die Klasse 10a in ihrer Altersklasse den hervorragenden 3. Platz in ihrer Altersgruppe aller Klassen im Regierungsbezirk Tübingen erzielen können und wurde bei einer feierlichen Preisverleihung in Reutlingen dafür ausgezeichnet. Auch die Klassen 10b (8. Platz) und 10c (13. Platz) waren erfolgreich. Das Besondere des Wettbewerb ist, dass die Klasse gemeinsam die an sie gestellten Herausforderungen bewältigen muss. Jeder ist wichtig, jeder kann in den 90 Minuten Wettbewerbszeit den entscheidenden Hinweis geben, die Lösung zu finden. In diesem Jahr musste eine Lösung sogar auf Englisch formuliert werden. Über 80 Schulklassen mit über 2000 Schülern hatten im Regierungsbezirk Tübingen an dem Wettbewerb teilgenommen. Mathematik ohne Grenzen wurde 1989 ins Leben gerufen und findet mittlerweile in über 30 Nationen statt.